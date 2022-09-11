【英女王逝世】澳洲入籍試問題是否受影響？

小冊子內容環繞多個範疇，包括澳洲及其國民、澳洲的民主信仰、權利和自由、澳洲的政府和法律，以及澳洲的價值觀等。





英女王伊利沙伯二世在上周五（9月9日）逝世後，至今內政部尚未更新小冊子中的有關澳洲國家元首的內容。



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內政部尚未更新澳洲國家元首的內容。 Credit: 內政部 SBS廣東話記者上周已去信內政部查詢，英女王逝世是否會對當天入籍試的考題有所影響。





不過內政部發言人未有即時答覆，延至今日回應「相關工作正按照正規程序進行之中」，但沒透露更多詳情。





小冊子有較多提及女王的內容，除了指出其為國家元首，還在總督部份稱「女王並不參與政府日常事務，每個州都有一位州督代表女王」，亦在君主立憲制部份寫道：「女王擔任國家元首，但必須根據憲法行事。由於女王並不在澳洲居住，其權力亦由澳洲總督行使。」





內政部 網頁 提供公民入籍測試 20 條模擬練習題，當中有一題問及總督職責，但沒有涉及英國國王或女王的內容。

