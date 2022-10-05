這類澳洲人最抑鬱 14年間抑鬱症增逾1倍

根據Black dog institute的研究發現，在過去的 14 年裡，澳洲少女的抑鬱症發病率增加了一倍多。





2021 年人口普查的數據顯示，20-24 歲（12%）和 25-29 歲（12%）的人患有慢性心理健康狀況的比例最高。





在過去的 14 年裡，澳洲年輕人的抑鬱症患病率增加了 72%。





Advertisement

其中，年輕女性抑鬱症患病率的增長速度比年輕男性更快，年輕人中抑鬱症患病率的性別差距增加了一倍多。但與此同時，澳洲男性和年輕男性的心理健康也存在重大問題。





除了研究抑鬱症的趨勢外，該報告還研究了過去二十年間兒童、青少年和年輕人的生活發生了怎樣的變化，以及某些變化是否會增加他們患抑鬱症的風險。





報告發現經歷就業和財務困境、網絡欺凌和社會孤立使青少年感到抑鬱，抑鬱症在青少年中的發病率幾乎是兒童的三倍。





另外，對於較年輕的兒童而言，體力活動減少、睡眠不足和家庭壓力增加，亦增加他們在新冠大流行期間的抑鬱症狀。





Black dog institute研究員兼心理學家惠頓博士說：與前幾十年相比，今天的年輕人面臨著更大的經濟壓力、更激烈的入門級工作競爭、更複雜的高等教育途徑以及日益增加的孤獨感。這些風險因素通常在年輕女性身上更為明顯。





另外，原住民青年亦處於特別高的風險中，由於用於診斷和監測抑鬱症的措施通常不適合原住民使用，因而很難確定確切的風險水平，但報告呼籲開發與文化相關的工具，以及讓原住民更多地參與設計和提供精神衛生服務。





同時，數據亦顯示使用屏幕的時間與抑鬱症出現有相關聯，但研究人員指出，這種關係十分複雜，仍需要作出更多研究。





該研究所的研究員 Aliza Werner-Seidler 表示：臨床上出現顯著抑鬱症狀的青少年在日常生活中出現嚴重困難，他們有可能難以參與學校作業以及社交和體育活動。





另外，他們在執行日常自我護理任務方面遇到困難的可能性也比沒有抑鬱症的人士高出五倍。





面對日漸加深的抑鬱趨勢，更多澳洲人選擇使用抗抑鬱藥物以紓緩症狀，使生活重回正軌。





以2022年的數據統計，大約七分之一的澳洲成年人每天服用抗抑鬱藥。服用抗抑鬱藥的澳洲人創新高，抗抑鬱藥的處方率在過去 10 年上升近一倍。





2020 年，抗抑鬱藥——一種含有舍曲林的抗抑鬱藥產品復蘇樂出售。舍曲林是一種選擇性血清素再攝取抑製劑 (SSRI)，通過抑制大腦中一種化學物質（血清素）的吸收起作用，從而增加其水平以達致平靜的感覺。



復蘇樂適用於治療：

重度抑鬱症 (MDD)

強迫症 (OCD)

驚恐症 (PD)

創傷後壓力症候群 (PTSD)

社交焦慮症 (SAD)

經期前煩躁症 (PMDD)

自此以後，處方不斷增加。





在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期間，包括依他普崙和舍曲林在內的幾種常見抗抑鬱藥的處方至少增加了 10%。





對許多人來說，抗抑鬱藥更成了他們生活的一部分。儘管研究表明它們對某些人不起作用。經過多年的藥物治療，在停用時可能出現嚴重的反應而導致患者無法安全停用。





在所有經合組織國家中，澳洲的抗抑鬱藥人均使用量更排名第二，僅次於冰島。

