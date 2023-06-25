2050 年全球糖尿病患者竟達 13 億 你會否是其中一員？

預料乙型糖尿病 (Type 2 diabetes) 的增加，會推高整體患病率。至於為何乙型糖尿病會大幅增加？據說，這將是由肥胖患病率的上升和人口結構變化引起的。





2021年，乙型糖尿病佔所有糖尿病患病率的 90%。這大抵可歸因於社會風險因素，如高體重指數 (BMI)、飲食風險、環境和職業風險、吸煙、飲酒和不愛進行體力活動，這些風險又可歸咎於我們把環境設計得令人容易肥胖，和我們在資源上和社會上的安排不公有關。



社會上有很多設計都讓大家減少活動，讓大家過得很舒服，但這也是引致患糖尿病的風險增加。 Credit: Photo by Liliana Drew/ Pexels 這個研究結果，已發表在《The Lancet》醫學期刊上，表示糖尿病新增病例，在全球範圍內超過了大多數疾病，對大眾及衛生系統構成了重大威脅。





家庭醫生 Dr Brad McKay 向九號台表示，預防這種流行病需要的，不僅是個人層面上的健康改變。





Dr Brad McKay 說，尤其是在澳洲，它涉及到在政策層面上進行改變，另外，我們進食的食物要作出改變。但如果能對糖徵稅，如果能降低新鮮蔬菜和水果的價格，這可以讓收入較低的家庭，獲得適當食物的機會。



