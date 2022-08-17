感染新冠病毒後 月經是否會出現改變？

世界各地的不少人都報告了在感染新冠病毒或在接種新冠疫苗後月經出現變化。





這一些變化包括：月經週期長度與過往不同，流量有所變化、持續出血和經疼程度增加。





為甚麼有些人的月經週期在與新冠病毒接觸後會有所不同？哪些變化被視為「正常」，受影響人士要在何時尋求幫助？



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有沒有證據顯示新冠會導致月經變化

雖然有傳聞表示，在感染新冠病毒或接種疫苗後月經週期發生了變化，但研究人員至今仍在努力確定其背後的主要驅動因素。





西雪梨大學生殖健康高級研究員阿穆爾（Mike Armour）博士說，因為到目前為止進行的研究都沒有使用沒有感染過新冠病毒或沒有接種過疫苗的人作為對照。





他向SBS新聞表示，只有這樣才可以真正及顯著地讓大家明白在發生甚麼變化。





儘管如此，阿穆爾博士說，有足夠的證據表明，感染新冠病毒和接種疫苗與一些人的月經變化之間存在「相當可能的」的聯繫。







Jean Hailes for Women's Health的專業婦科醫生和高級腹腔鏡外科醫生納納亞卡拉（Pav Nanayakkara）表示，目前就這種情況的原因有兩種主要假設。





她說：這可能與荷爾蒙有關，所以不然是疫苗或感染影響了荷爾蒙，或者第二個機制是它是免疫介導的，所以對疫苗接種的炎症反應可能潛在地引起子宮內膜的免疫變化，然後有可能影響月經變化。





但她表示，由於她們知道，使用和停用荷爾蒙避孕藥的婦女亦報告月經出現變化，所以它不太可能是荷爾蒙導致，她更傾向炎症的說法。



專業婦科醫生和高級腹腔鏡外科醫生納納亞卡拉（Pav Nanayakkara） Source: Supplied / Jean Hailes for Women's Health 阿穆爾博士同意這些變化最有可能與一個人的免疫反應有關。





他表示：新冠本身和新冠疫苗都會引起炎症反應。



哪些月經變化被認為是「正常」？

雖然每個人的月經週期都可能有所不同，但阿穆爾博士指出任何長度在 24 到 35 天左右的月經週期都是「相當正常」。





即意味，如果你的月經比你在感染新冠病毒或接種疫苗後提前或延遲幾日，就不用擔心。





同時，阿穆爾博士亦指，月經量比平時多或少，或者經期疼痛程度較高，也是通常報告的變化，民眾不應該對此感到驚慌。





納納亞卡拉醫生說：關鍵是很多人報告出現變化後的幾個月後，經期又回復正常。





她指：在這個階段，它看起來也不會對今後的生育率或懷孕率產生任何影響。



我何時應尋求醫療建議？

阿穆爾博士說，任何出現持續疼痛、連續兩周或更長時間出血或陰道分泌物顏色改變都應該諮詢醫療建議。





他表示：注意安全要比留下遺憾好。





他不希望人們只是把它當作是與新冠有關的問題。



Dr Mike Armour says there is enough evidence to suggest a "quite probable" link between COVID infection and vaccine and changes to some people's menstrual cycles. Source: SBS / Insight 納納亞卡拉醫生認同有關看法，指民眾應該為任何他們擔心的月經變化而尋求幫助。





她說：可能是大量出血，你一小時就會浸濕一張衛生棉，排出大量血塊，或者如果你注意到月經更加頻繁，或者你已經好幾個月沒有來月經了，那麼排除一些可能導致這些症狀的其他原因將很重要。





她形容，最糟糕的事情是你坐在家裡默默地忍受，擔心，或上谷歌搜索需求幫助。但其實可以從現實中尋找幫助，以確保沒有該為此擔心的事。”





納納亞卡拉博士說，如果你出現月經變化，請與醫生聯繫，而這也有助於增加對感染新冠和接種疫苗的影響有更多了解。





她說：在這個階段，就月經出血的變化而言，風險似乎都是非常短期的，但她們知道的唯一方法是透過患者主動請求幫助。



