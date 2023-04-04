清盤建築商準完工物業連日受破壞 業主疑為不滿工人所為人人自危

Porter Davis 在上周五宣布清盤後，他們在維州超過1500間物業及在昆州 200 多間物業的建設工程亦被迫立即停工。





一名在Berwick購置該建築商旗下未入伙新居的女事主向《先驅太陽報》報料，指自己的新居正遭嚴重破壞，包括，門及牆壁被劃破，水糟及浴室的水龍頭疑因被人故意長開而導致屋內出現高約7 厘米的積水。





該名不願透露姓名的女士指、估計破壞已造成約$50,000損失。而她在受訪時指，認為損壞是由負責建築的承包商所為。





「我感到非常震驚和震驚，因我們努力工作，在這所房子裡投放了很多金錢，只是希望能在今個星期帶同初生嬰孩搬到新居。」





「破壞者的所作所為對建築商毫無影響，但不幸的是，我們（業主 ）反而成了受害者，我們現在因為損壞而損失的金額，已高於未付的工程餘額。」









過去 18 個月因成本上升及利潤微簿，已令多間本地建築公司倒閉，而擁有 470 名員工的 Porter Davis，上周五亦成為最新加入宣報清盤的建築商。





同日的幾個小時後，專門建造學校和其他政府基礎設施的另一家建築公司Lloyd Group亦宣布倒閉，受影響的涉及59 個項目及 200 名員工。





據《先驅太陽報》報導，墨爾本各地亦有一些 Porter Davis 旗下興建的房屋工成為破壞及偷偷目標。





有客戶指，他們有家居裝置被破壞、窗戶被打碎、櫥櫃被砸碎及家具被盜。





據9號台的報導亦指，出事物業附近的業主，正在圍欄上加裝額外的電子鎖、及在物業周圍裝上保安攝錄機，以確保其新居，不會成為下一個攻擊目標。





屬由Porter Davis負責建築、在墨爾本西北部 Fraser's Rise的物業業主，因曾與憤怒的工人發生爭執，而業主二兄弟現在必須輪流監視物業以避免受到破壞。





名為 Kayla的 Porter Davis 顧客在周一早上亦與 ABC 電台分享其慘痛經歷。





Kayla與丈夫已經為為房產支付超過 80 萬元後，本應在 4 月 30 日入伙。但他們就在上周五被Porter Davis破產的報導，距離完工只有四個星期。





令他們更擔心的是，這兩日他們在報紙上一直看到有人闖入有關新居破壞的報導。





「自周五以來我們已深感憂慮及壓力，我們每日去現場視察三四次，確保沒有人試圖進入，但卻一直很擔心。因為，我們甚至連無法進入屋檢查，因為房子仍然是鎖著的。我們被告知，無法拿到鑰匙及無法進入現場，所以我們去那裡只是能視察房子的外圍。」





Kayla亦透過，清盤人正在今日（周二）上午 10 點開始，舉行有關清盤的網上論壇，她和其他顧客都希望他們能就許多懸而未決的問題，獲得答覆。





「例如，之後由誰負責及照管我們的工程，如果有人闖入怎麼辦？ 誰對此負責？ 這些問題都有待解決...我們不知道它是否有保險，我們不知道如果出了什麼事誰該負責。」



