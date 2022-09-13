迪士尼魔法號終來澳洲 明年啟航

迪士尼迷注意！迪士尼魔法號首次航行澳洲，更從三大澳洲主要城市啟航。





迪士尼魔法號自1998年以來正式從海上航行，然而主要在北美向歐洲一帶海域，從未航行至澳洲、新西蘭的大洋洲海域。





在明年（2023年）年末，迪士尼魔法號將迎來突破，首次航行之澳洲、新西蘭，為澳新民眾帶來一趟奇幻之旅。





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迪士尼魔法號的特別航行將從兩晚到六晚不等，分別從四個港口出發：雪梨、墨爾本和布里斯本，及新西蘭奧克蘭。





迪士尼魔法號上將有迪士尼、漫威、Pixar和星球大戰中最受歡迎的角色。另外，郵輪上亦將設有不同的娛樂活動，包括音樂表演和原創戲劇表演。





首班航班將於 2023 年 10 月 28 日從雪梨港啟航。迪士尼只計劃在2023年10月底至 2024 年 2 月之前在澳洲運營這些遊輪。



The biggest passenger ship ever built in Germany, the 340m long 'Disney Dream', is undocked at the Meyer shipyard in Papenburg, Germany. In 14 days, the new ship with 128,000 registered tonnage and with a capacity to carry 4000 passengers will make its way across the narrow Ems river into the North Sea. The ship is planned to be given to the shipping company 'Disney Cruises' at the beginning of December.. Source: DPA / Ingo Wagner/PA 在 2024 年 2 月，迪士尼魔法號將會12次從雪梨港口出發。





在11月、1月及2月，亦會在墨爾本出發10次。





布里斯本和奧克蘭在11及12月亦分別有不同航次從兩地出發。





2024 年初，該郵輪將返回北美，將提供額外的跨太平洋遊輪。





迪士尼樂園、體驗和產品部主席達馬羅 (Josh D'Amaro) 表示：很高興能為澳洲和新西蘭的客人帶來離家近的迪士尼郵輪假期。



迪士尼郵輪泳池 Source: AAP / Disney/AP



除了為小孩所設的遊樂空間外，亦設有成人專屬的休息和放鬆空間，包括僅限成人使用的 Quiet Cove 游泳池、Palo 的精緻餐飲和煥發活力的 Senses Spa & Salon。



