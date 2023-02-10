四分一澳洲人涉網絡盜版

聯邦政府已宣布對版權執法機制的審查作公眾咨詢，直至 3 月 7 日。根據律政部公佈的2022 年消費者調查顯示，網上侵權和盜版率，在過去兩年下降後反彈回升，約四份之一澳洲人承認，在 2022 年曾非法使用網上媒體或使用網上盜版內容。





視頻遊戲是唯一非法消費持續下降的類別，而電影、電視、音樂和現場體育盜版，在 2021 年至 2022 年期間均增長了 2% 至 5%。





總檢察長德雷福斯表示，統計數據高得令人不安。他希望採用新技術來保護澳洲的創作人，同時確保消費者仍然可以輕鬆享受娛樂媒體。





網絡盜版可能與經濟不景有關



調查指，到2023 年，澳洲最受歡迎的節目和電影，分佈多達 10 種不同的串流媒體平台，其中大部分在兩年內提高了訂閱價格。



串流平台 Netflix 會打擊分享密碼行為以減低盗版。 Source: AP / Richard Drew/AP 再加上必需品成本不斷上漲，通貨膨脹率達到 7.8% 的三年高位，免費內容的吸引力比以往任何時候都更高。





調查指出，盜版的最大驅動力是吸引免費內容，31% 的受訪者表示，如果他們不必付費，他們更有可能會查看非法平台，這與 2020 年相比增加了 3%。





該調查還顯示，26% 的受訪者允許家庭以外的人，分享他們的登入不同平台的户口資料。串流媒體 Netflix 現開始打擊密碼共享，到 3 月至少有 150 萬觀眾將無法使用該服務。





儘管 64% 的澳洲人仍然認為盜版內容是錯誤的，但這比前一年已下降了 4%。



