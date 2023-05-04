【快看！】頭十個最易被黑客估中的密碼

據資料顯示，黑客每秒鐘可以破解超過 921 個密碼，而澳洲人數使用的「密碼」卻很容易成為受黑客攻擊的目標。





由黑客透露近 150 億個密碼發現，有些密碼是最有可能被網絡犯罪分子猜到，然後他們可能會繼而詐取你的財務、信譽和網上的身份。





如果你所使用的密碼出現在以下的列表中，你便很容易成為黑客的追擊目標。





前 10 個最常見使用的密碼





據流動安全公司 Lookout 最近公佈的一份密碼列表，列出了在暗網上洩露的帳戶信息中發現 20 個最常使用的密碼，有一些密碼是令人驚訝的。





被黑客最易入侵的頭10 個密碼





123456

123456789

qwerty

password

12345

qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890



要設立一個安全而可靠的密碼， 大家必須確保你能夠混合使用大楷和小楷字母再加上一些數字和符號。例如以下一個例子是比較強的密碼組合：



MyLocalPas$word2023！





要確保你能夠記得自己的密碼，最好是以一句句子來做，例如：



TodayIwillcreateaPas$word2023！但記住不要包括任何明顯的字詞，例如是孩子或寵物的名字。





澳洲網絡安全中心認為，以一句句子來做密碼會讓黑客難以猜測你的密碼，但卻更容易讓你可以記住。





現時，數以萬計的公司都經歷過數據外洩的情況。 許多網絡犯罪分子會亦會公佈他們竊取到的數據，以證明他們竊取了這些數據，但現時亦有一些組織，如 Have I Been Pwned 和一些保護身份服務也會收集這些信息，可以幫助你查查網絡犯罪分子是否偷取了你的數據。通常，你只需要提供一個電子郵件地址，看看你是否受到影響， 大家亦不妨上網查看一下。



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