澳人理想伴侶職業排行榜 護士醫生成男女最鐘情對象

由約會網站eHarmony所作的調查指，新冠疫情期間從事醫護工作的人受到廣泛尊重，這也在人們的求偶「願望清單」中反映出來。





網站的調查顯示，有三成的男性用戶表示，護士是最具吸引他們的職業，其次是模特兒；而36%的女性鐘情於醫生，而技工亦獲得35%支持，不相上下。





心理學家Sharon Draper相信，醫生和護士變得受歡迎，疫情起到了作用。





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「傳統上，尋找醫生作為潛在伴侶的女性通常是出於財務穩定的原因。但經過幾年（疫情），我們想找一個懂得照顧他人、學富五車又能提供穩定支持的人，這是合理的想法。」





「可靠，是尋找潛在伴侶時最重要因素，而醫護是我們在疫情期間最信賴的來源，因此他們高居榜首並不意外。」



Credit: eHarmony Credit: eHarmony Draper表示，人們首次接觸時，職業是其中一樣互相了解的基本資訊，因為特定行業與一些個人特征有關，而人們會以這些特例來判斷潛在伴侶及兩人是否「相襯」。





有2000名18歲以上的用戶接受了這次調查。當中59%人表示，會在首次約會時詢問對方的工作，四成人認為職業與吸引力有關。此外，34%的人表示不介意對方的收入，只有14%要求對方的最低年薪為11萬元。





人際關係專家Daniel Chidiac表示，工作顯示了一個人的人生價值和道德。「這涉及是否有相同的人生路向。如果你不喜歡一個經常出門的人，那貨車司機會是個問題。」





「這也涉及你在關係中的需求，包括財務上的。這可能有點膚淺，但如果你想每年都有得度假，那也許就不能和一個掙錢少過你的人在一起。你應該考慮這個（職業）問題，因為這關乎生活方式。」

