【新冠病毒】科學家發現確診孕婦的胎兒出現「基因改變」

蒙納殊大學（Monash University）對8位母親和她們的新生兒進行研究，其中4位媽媽曾在懷孕期間確診感染新冠病毒，以了解病毒與基因的神經發育障礙有何關聯。





經同行評審的研究發表在醫學期刊《Brain, Behavior, and Immunity – Health》，認為新冠疫情和過往的西班牙流感、風疹的大流行一樣，會對胎兒基因造成影響。而後兩者證實會增加嬰兒患有自閉症和精神分裂的風險。





大學的精神病學主管Suresh Sundram向《先驅太陽報》（Herald Sun）表示，研究團隊暫時不確定這些基因改變會如何影響新生兒。





他介紹，由Rachel Hill副教授領導的團隊，用先進科技檢測8對母嬰的基因，比對了85萬個基因組。「我們發現一些嬰兒......似乎有一些涉及神經發育的基因出現改變。」





他表示，基因改變不是直接由病毒造成，而是因母親的免疫系統對病毒作出反應而改變。他建議準媽媽和有意懷孕的婦女，要確保已注射新冠疫苗。





這不是科學家首次發現新冠病毒會影響懷孕。衛生部的疫苗指引也提及，確診孕婦有「稍高的幾率」早產，令新生兒需要接受深切治療。





Sundram教授的研究將對另外48個嬰兒進行後續研究，但目前是由私人慈善基金資助。





他呼籲政府提供支持：「如果懷孕期間感染新冠真的會增加神經發育障礙的風險，那將對國民醫療系統造成巨大影響。我們需要追蹤這些孩子，對目前和未來的疫情進行了解。」

