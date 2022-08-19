極右翼反亞運動留下的印記 中國人陳繼志：「子彈洞只是我的紀念品」

1960 年代，當陳繼志（Dr. Eric Tan）抵達澳洲學習時，嚐到的第一種澳洲風味是魚和馬鈴薯上的鹽和胡椒粉。





他說:「這令人震驚。」因為在馬來西亞，一切都配上辣椒醬。





儘管有些困難，但這種味道在某種意義上為馬來西亞華人開始了跨文化的旅程。事實上，在澳洲近 60 年來，他除了是一名醫學專業人士，推廣了內窺鏡鎖孔手術的廣泛使用，但他亦落力促進多元文化主義，這方面的成就獲得認同與肯定，獲得不少有關頭銜，如:中華會館永久會員、澳洲員佐勳章獲得者、西澳年度最佳公民等等。





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採訪在陳博士珀斯家的門廊上進行。他指著房子窗戶玻璃上的一個小洞，說：「如果你看這裡... 有一個彈孔，就是在那段時期... 那時候一些人帶著槍射過去的。」



Dr Tan pointed to a bullet hole in the window glass to SBS Chinese. 陳醫生口中的「那段時期」是指 1980 年代，珀斯的華人社區和企業受到澳洲民族主義運動（ANM）組織的極右翼反亞裔運動的攻擊。



華人社區已經非常低調了。他們甚至不想讓人們知道這裡有一個華人社區。 陳繼志醫生

但這些人去了學校，當母親們帶著孩子去上學時，他們就在那裡等著，辱罵他們，在他們的車上貼上貼紙，並責罵孩子，讓家庭主婦們感到害怕。





當時擔任珀斯中華會館會長的陳醫生回憶說，不斷升級的暴力最終導致了某晚一間中國餐館發生火災爆炸事件，及一名馬來西亞華裔的士司機陳彼得（音譯自Peter Tan）被謀殺。





「所以我去了（西澳）議會，對州長說：「這必須停止，它不能繼續下去，必須做一些事情。」





大約來自三十個社區的代表聚集在一起開會，討論可行的方案。





「隨後他們說，好吧，我們將通過一項法律來阻止這些事情。」





1989年10月，澳洲新聞理事會（Australian Press Council）向立法會提交了一項《刑法修正案（煽動種族仇恨）》法案。





陳醫生表示：那段時間，我組織了一場音樂會，很多社區都派了舞蹈家和歌手來參加我們的活動。甚至澳洲民族主義運動也派人來參加音樂會。





當他試圖提出修正案時，澳洲民族主義運動成員回應：這是言論自由。





陳醫生說：“所以我把新聞理事會帶到珀斯，舉行了一次公開會議。”





陳醫生以新聞理事會的成員和珀斯的權威外科醫生的身份在會上發表了演講。





這項修正案最終於次年在議會通過，這個名為Oz Concert的音樂會也就此延續了下來。這個一年一度的文藝聚會提供了一個平台，讓少數族裔在當地社區呈獻各自獨特的舞蹈、歌唱節目，促進社區和諧，前後持續二十五年之久。





時隔三十年，陳醫生回憶說：我想西澳是（全澳）第二個通過這一法案的州，所有的事情就此平息。



Dr Eric Tan Source: SBS / Helen Chen 在採訪期間，鳥兒在門廊前的花園裡啁啾，就像珀斯整個城市給人的安靜印象一樣。陳醫生看著彈孔說：「這只是我的紀念品。」





「因為你不喜歡他們，不喜歡他們的種族或其他什麼，你就試圖讓整群人去胳膊去腿，如果是這樣的話，我隨時都會舉手反對種族主義，因為它毀滅了人性。」





「多元文化主義是要讓人們意識到每個人都應該有機會。」





當初以留學生身份來澳，他曾是機會的獲得者，但在那個被陳醫生稱為具有「殖民主義心態」的1960年代，並不是每個人都有機會。





他說：我去大學的第一天，便接到輔導員辦公室電話，因為我是符合條件的僅有的5名亞裔之一，但我是唯一一個沒有政府資助的人。





所以他們說，看，我們認為你沒法通過醫學課程，所以你何不學點別的、把你的位置讓給更可能通過這個課程的人呢？





我就說，我走了很遠的路過來，我至少該試試看。





六年後陳繼志以這一屆醫學專業的優秀學生身份畢業，儘管再無機會告訴當初勸他放棄的人自己「沒有浪費這個機會」，但他從中學到了一課：初來乍到，必須努力為自己尋找機會。



當你得到機會時，心存感激並努力利用好這個機會。 陳繼志醫生

時過境遷，他後來變成了機會的給予者。





在擔任科廷大學的校監時，他一直熱衷於給年輕一代尋找機會，促進科廷大學與中國、馬來西亞等國大學間的交流；而在年輕人失業率徘徊在25%之高的經濟衰退時期，他創辦了「僱傭青年」計劃，他和他的團隊成功給首次工作的年輕人爭取了超過1500份工作。





我總是想給年輕人機會，他表示：有企業主問我為什麼要用同樣的薪水僱傭新人，我說：「他們有未來」。





陳醫生說：這就是澳洲成功的秘訣，讓盡可能多的人有機會為社會做出貢獻。





備註：本文為 SBS 原創內容，未經許可不得複製。如果需要與內容合作，請聯繫：Mandarin.Program@sbs.com.au；SBS 中文視頻記者羅宏傑（Ranky Law）也為本文做出了貢獻。



