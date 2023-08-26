雪梨司機疑因鬥車撞樹 車內三童釀兩死一傷

事發周五（8月25日）晚上9點50分，緊急服務人員接報，一輛灰色Subaru WRX私家車在雪梨南區Monterey的Grand Parade飛馳後撞上一棵樹，車內共有司機及3名兒童。





司機兩名分別為9歲和10歲的侄子，被送往Randwick的雪梨兒童醫院，但傷重不治。其9歲女兒在現場急救後送醫，情況穩定，稍後將接受警方問話。





新州警方昨日發聲明表示，33歲的司機Jimmy Martin Brito已被控2項危險駕駛導致他人死亡和1項行為不當導致他人受傷的罪名。「警方將指控司機，對這輛南行車輛失去控制，在事發前穿過了對面馬路。」





司機因重傷留醫St George醫院，情況穩定。他接受了強制的藥物及酒精檢測，今日透過視像提堂。



民眾在事發地點悼念。 Credit: Daily Telegragh 警方正在調查司機當時是否在與人鬥車。閉路電視影片顯示，他曾駕車與另一輛車在事發馬路上並排行駛。速度之快令引擎在車禍後飛脫到路上。





事發地點附近一名居民表示，他聽到巨大聲響後出門查看，發現車輛在冒煙。他和其他人一同打開右側車門，幫助女童離開。她一邊哭一邊尖叫著「爸爸」。



