【狂野時速真人版】每小時233公里 墨市男子假日飛車被捕

警方表示，超速車輛是在昨日晚上七時半左右被發現，司機被控干犯危害生命和逃避警察行為，涉事男子的駕駛執照已立即被吊銷。
警方表示，他們第一次看到這輛車在晚上 7 點 30 分之前在 Laverton 的 Princes Freeway 上異常行駛。
當車輛接近 Duncans Road交叉路口時，空中隊監視車輛，據稱觀察到車輛以每小時 233 公里的速度飛馳。
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該路段的限速為每小時 100 公里。
警方表示，這輛車在駛入迎面而來的車流後掉頭並開始向市區行駛。
警察隨後在 Point Cook 的 Kirkstone 路使用停車棒，並跟隨車輛進入 Darsham Crescent 附近的一個死胡同停車區。
警方表示，司機隨後停車被捕，其駕駛執照立即被吊銷。
這名 23 歲的 Greenvale 男子面臨多項罪行，包括逃避警察。
他已被保釋，將於 2 月Werribee地方法院出庭。
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