【有價有市】網上現駕駛積分交易 一分值幾錢?

在 Facebook 出現多個出售駕駛積分的群組，群組有來自不同的州份，有的群組的成員已超過1000人。





有買家會發文指他們需要買多少分，並可以列出他們願意支付多少錢。





有興趣出售自己積分的人，隨後會私下發消息或公開回覆帖子。





其中在Facebook 的「Trade Your Demerit Points for $$$」的群組有613 名成員，位於新州的群組「Eastern suburbs demerit point buy/sell 」有 1200 名會員，另一群組「buy and sell demerit points VIC」有 181 名會員。





在「buy and sell demerit points VIC」的群組上，有人在周六發文指「需要有人為我扣5分，我可以付錢」。





亦有另一人在同一天發文指「正在尋找可以幫助我扣一分的人」。





亦有不少人在群組中發文出售積分，有人寫道「我可以出售駕駛積分，價格相宜。」



網上出現駕駛積分交易(Facebook群組截圖) 亦有人在發文中標明價格為1分70元，並叫有興趣的人向他發訊息，另有人售150元1分。





七號台（7News）曾聯繫其中一名在網上出售駕駛積分的賣家，他說他發文後，反應非常熱烈。





他指人們總是給他發消息指有興趣買積分。





有賣家表示他們擁有的是國際駕照，因此在新州的系統下不會被扣分，而只會被罰款。





賣家通常持有國際駕照，因此在澳洲只會被罰款，而不會因違規駕駛而被扣分。如他們替真正犯錯的司機交了罰款，代表真正犯錯的司機，就沒有違法記錄。





當車輛涉及交通違法行為時，例如超速或在駕駛時使用手機，違規司機會收到罰款單，並通知他們的駕照將被扣多少分。





所有持有普通澳洲駕照的人在駕照被吊銷之前都有13分可扣。





但是如果擁有汽車的司機不是違規時的駕駛者，司機可以向相關的州或領地部門填寫表格，說明誰是當時違規駕駛的司機，並提供該司機的詳細信息，讓該司機承擔責任。





但為超速罰款或使用手機而被扣分的司機「頂包」，並收取高額費用，這種交易是非法的，如果被發現，雙方都會被罰款。



新州交通廳安全、環境和監管部副部長Tara McCarthy向七號台表示，如果有人錯誤地提名另一個人對違規駕駛負責，將會受到嚴厲的處罰。





在新州，虛假提名他人的罰款為723元。





如果被法院定罪，法院可判處的最高罰款為11,000元。





然而，對於公司來說，罰款甚至更高，可能面臨1528元的罰款。如果被定罪，法院可對公司處以的最高罰款為22,000元。





而昆州交通部門的發言人向7號新聞表示，提交虛假聲明是違法行為，包括故意提名一個非真正負責違法行為的司機。





發言人指這是一種極其嚴重的違法行為，最高可處以8625元的罰款，在某些情況下甚至會被判入獄。





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