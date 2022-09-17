新州推十大長者福利 首年推過路費回贈

從九月份開始，新州的所有長者將獲得史無前例的多重福利，除有聯邦政府提高養老金金額外，新州政府也將落實最新財政預算案，推出的一系列省錢措施，進一步減輕生活成本為長者帶來的壓力。





新州財政廳長基恩(Matt Kean)提醒所有長者，新州目前已經透過省錢查詢工具（Savings Finder）共推出70多項省錢及回贈計劃，其中有很多專為協助養老金領取者而推出。





基恩指「養老金領取者辛勤工作一生，為社區作出了應有的貢獻。我們現在需要做的是確保長者獲得所有他們應該得到的經濟幫助。」





Advertisement

「從市政費優惠到免費配眼鏡、免費機動車註冊登記和申領駕駛執照、價值近300元的電費折扣以及100多元的燃氣費優惠，希望確保從本周開始，養老金領取者的經濟收入出現顯著提高。」





而從明年一月份開始，養老金領取者將首次有資格申領過路費回贈，每年最高可達750元。與此同時，他們依然能夠享受Opal旅行金卡每天不超過2.5元旅行費的優惠。





高齡事務部長庫爾（Mark Coure）鼓勵所有領取養老金的人士不要放棄任何省錢機會，踴躍申領所有返款與補助金。





庫爾指「這些返款與折扣是政府落實的額外生活成本減負措施。持有長者卡（Seniors Card）的高齡人士依然能夠享受6500多家商業與服務提供的優惠。」





市民可利用新州服務部（Service NSW）網站上的省錢查詢工具（Savings Finder），查找自己能獲得的經濟支持。如果無法訪問網站，可以致電13 77 88，新州服務部的工作人員可安排約見省錢規劃專家，或透過電話提供幫助。









新州養老金領取者省錢十大招：





1. 市政費優惠： 養老金領取者有資格每年獲得最高250元返款。部份地方政府管轄區可能提供更高的折扣。





2. 電費優惠： 根據低收入家庭能源返款計劃（Low Income Household Rebate），由電力零售商供電的低收入家庭每年可以獲得最高285元電費返款。





3. 燃氣優惠： 每年可節省最高110元燃氣開支。





4. 水費優惠： 符合條件的養老金領取者可按季度獲得返款。一個典型的家庭一年可節省數百元水費。





5. Opal旅行金卡： 無限次乘坐公共交通，每天收費上限2.50元，範圍覆蓋雪梨、藍山、中央海岸、亨特、伊拉瓦拉和南部高地。





6. 過路費減免： 最新推出的州財政預算案史無前例地為養老金領取者提供過路費減免優惠，從明年一月份開始正式開放申領，每年返款金額最高可達750元。養老金領取者必須每年花費至少375元過路費才有資格獲得這項優惠。





7. 旅行券： 養老金領取者每年可獲得四張長者旅行券（Pensioner Travel Vouchers，四次單程或兩次雙程旅行），用於免費或以優惠價格搭乘新州鄉村地區火車服務（NSW TrainLink）前往新州鄉村和邊遠地區旅行。





8. 免費機動車註冊登記： 新州的養老金領取者無需繳納機動車註冊登記費或機動車稅。此外，養老金領取者申領駕駛執照以及參加駕駛考試全都免付費用，同時還能優惠獲得行動不便者停車許可証（Mobility Parking Scheme）。





9. 免費配眼鏡： 根據新州免費眼鏡計劃（NSW Spectacles Program），養老金領取者可每兩年免費配一副單光眼鏡或一副雙光眼鏡。





10. 長者卡： 新州長者卡（NSW Seniors Card）有來自全州數千家零售商和服務商提供的折扣商品與服務，從雜貨到維修服務到各類保險，應有盡有。



