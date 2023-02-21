【多項違規行為做足】「L牌女」致兩歲童「終身」需要全天候照顧

昆州一名學駕女子的「危險駕駛」行為對一名兩歲幼童造成「災難性腦部損傷」，獲法庭判處入獄最少一年。

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被告事發當時超速駕駛、未有專注留意路面情況、在無人看管下駕駛，亦被警方揭發酒後駕駛。 Source: Flickr

布里斯本區域法院星期一 (2023 年 2 月 20 日) 獲悉，來自 Redcliffe 的 23 歲女被告於 2021 年 11 月 28 日下午時份，涉嫌在無人看管下超速駕駛，期間血液內酒精濃度達 .08 的水平。

當日下午約 4 時 10 分。女被告當時駕駛白色豐田 Corolla 汽車，在布里斯本以北海岸地區 Woody Point 轉入 Georgina Street，以時速介乎 61 至 68 公里的速度行駛並撞倒一名男童。該段路面的時速限制為 50 公里。

事發當時，該名兩歲男童正在路上與父母及其哥哥在路邊踏單車，期間試圖橫過馬路。父母見有車輛迎面而來隨即喝止，但無法阻止意外發生。

事發後，男童腦部嚴重受傷、肋骨及股骨骨折，口吐白沫。事後亦須在醫院留醫數星期並一度需要插喉維生。

案情指，被告在事故發生位置的 200 米之後停下車輛，跑回事發現場。她說：「對不起、對不起！我跌了手機，正把它拾起來，我根本看不見他 (男童)。他還在生嗎？」
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她在去年承認多項控罪，包括危險駕駛導致他人身體嚴重受傷、酒後駕駛 (不多於中等程度) 及作為學駕者在無人看管下駕駛。

檢控官威爾金斯 (Cameron Wilkins) 表示，當時駕駛環境良好，太陽從後照射，而路面情況亦良好。他亦補充，若非得到救治，被撞的男童在意外中的傷勢，非常大機會足以致命。

遇事男童的母親在庭上讀出受害者影響陳述，指她兒子的潛質已被「摧毀」。

她說：「2021 年 11 月之前，我與兩個健康燦爛的兒子、我的丈夫過著最美好的生活，擁有一份很好的工作。」

她形容，兒子是一個「在兩歲兒子身軀的五歲孩子」，活力與精力充沛。

「但這一切都崩潰了。他不能再說話、走路、自行去廁所。他又多次癲癎發作，若非像我們獲告知 (最壞情況) 一樣縮短壽命，就是餘生需要接受 24 小時照顧。」

續指：「我的兒子將永遠無法工作或貢獻社會。他永遠不會結婚、永遠不會生孩子。」

她向法庭表示：「這並非我幻想中他的一生...... 亦非我如今希望他活下的一生。為聽到他的聲音和他的笑聲，我願意做任何事。」

法庭獲悉，女被告在事發過後感到「極度痛苦及懊悔」，當日亦坦承向警方說明車禍的前因後果。

被告的代表律師懷特 (Penny White) 表示，其當事人有吸毒及酗酒問題，此前亦從未觸犯刑事罪行或違規駕駛行為，在事發後立即承認責任，並因今次事件承受創傷後壓力。

但她亦承認，今次事件是一宗涉及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷的嚴肅案例。又指，事件的真正因素似乎是被告駕駛期間分心、未有專注於路面情況，反而試圖執拾手機。

法官德弗羅 (Brian Devereaux) 表示，男童身受的傷害是「具毀滅性的」，又指。他說：「沒有任何對你作出的刑罰，可以令男童的情況轉好或減輕 (這個) 家庭的負擔。」

「這是危險駕駛車輛的一個非常嚴重的例子。你入獄是無可避免的。」

考慮到被告的悔意及糾正問題的決心，法官判處被告四年監禁，一年後將合資格申請假釋。同時，她亦被吊銷駕駛執照五年。
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Published 21 February 2023 at 2:54pm
By Winmas Yu
Source: SBS