【慳家變持家】垃圾桶成為越來越多澳洲人的「食物來源」

一名「拾荒者」網紅一星期幾次從垃圾桶收集丟棄的食物，他說近幾個月來，越來越多澳洲人在垃圾桶尋寶，這已經成為他們的「食物來源」。

A car boot full with grocery items.

這些東西不花一分一毫，全部都是在珀斯各區的雜貨店後面的垃圾桶裡找到的。 Source: Supplied / Facebook via Bin Living with Big B

生活開支上漲上升，正迫使澳洲人在垃圾桶尋拾食物和用品。

社交媒體頻道「Bin Living with Big B」的經營者布蘭登（Brenden Rikihana）透過Facebook專頁及YouTube平台，帶觀眾和他一起遊走珀斯各區的垃圾桶，分享「尋寶」成果。

他向SBS新聞表示，自從通脹開始影響生活開支後，留意到越來越多人在超市的垃圾桶裡翻找食物，尤其是女性。「我在最近六個月看到的是，垃圾桶尋寶的人數呈爆炸式增長。」
A man in front of an industrial sized bin at night time.
「垃圾桶尋寶」網紅布蘭登。 Source: Supplied / Facebook via Bin Living with Big B.
布蘭登承認，有部分人是看過他放上網的視頻後決定一試，希望能有所發現，但更多人這樣做是出於必要。

「在職的窮人雖有工作但仍要苦苦掙扎，甚至可能在每次發薪水之間，或者在下一次發薪水之前就已經彈盡糧絕了。所以我見到越來越這樣的人在垃圾桶尋寶。」
現在垃圾箱尋寶已經成為實在的食物資源，實際上已經成了人們食物的來源。
他表示，此舉已為他和妻子在雜貨上節省了很多錢，因此他把收集所得的大部份食物都捐贈給了有需要的人。

他在居住地區認識一些長者和家庭，他會將食物轉贈給他們，令他們的經濟壓力稍為減輕，使他們非常感激和欣慰。

他還向當地一間教堂捐贈物品。該教堂將物品製成食物籃給予區內居民，他以往亦曾向食物銀行作出捐贈。

他撿了甚麼回家？

布蘭登經常將載滿一車從垃圾桶尋寶得來的食品帶回家，當中許多食品仍處於最佳食用期或保質期內。他撿拾的物品都是包裝好的，有時個別包裝甚至還未從送貨的箱子裡拿出來。

其部分影片顯示，他收集到烘焙食品、朱古力、罐裝飲品、提子、蘋果、一盒盒的杏仁零食、薯片、多包乳酪甚至一些火腿，全部都是包裝好或獨立袋裝的。
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布蘭登本身從事酒店行業，可以利用自己的食品安全知識來決定撿走甚麼和放棄甚麼。他會避免雞肉和海鮮，但如果見到切件豬肉和牛肉，他會帶回家。

他表示，雖然他會確保捐贈的食物都在保質期內，但他自己不會太介意吃逾期食品。「我用理智來決定。在我成長過程中，沒有東西有保質期或最佳食用期。」

除了食物，他還經常找到其他家居用品，例如玩具、廚具和家具。

如何開始垃圾桶尋寶？

在酒店行業工作期間，布蘭登發覺可以用丟棄的食物做一頓飯。作為一名在新西蘭受訓的廚師，他對經常被指示要棄掉的食物數量之多感到驚訝。

他知道這些食物仍可安全食用，只是未達到餐廳的高標準。「所以我沒有將它們全部丟掉，只是放在那裡。」

他會在下班時撿走這些物品，並開始查看附近其他垃圾桶。「有蔬菜有酒，瓶裝葡萄酒。我的意思是，對於一個年輕人來說，免費的酒就像中了頭獎一樣。」

布蘭登的拾荒行動就由此展開。

雖然他的視頻會使用#dumpsterdiving的標籤，但他其實更喜歡「拾荒」（scavenging）這個詞，因為他覺得垃圾桶尋寶（dumpster diving）有一種「非常有小資情調」的感覺。

從超市垃圾桶撿東西合法嗎？

垃圾桶尋寶者可能會被視為非法闖入，因為垃圾桶通常位於私人地方。有人甚至視之為盜竊。

布蘭登表示，據他所知，警方通常有更迫切的事要應付，而不是「處理某人從垃圾桶撿東西的個案」。

他一般以公眾地方的垃圾桶為目標，而不是進入封鎖的地方和在晚上進行尋寶，以免撞到職員。不過常在河邊走，他也多次被警員和保安人員盤問，但警方從未對他採取任何行動。

他說：「我接觸執法者的次數超出了應有的比例，但都很愉快和非常專業，他們甚至知道我的名字。」

他表示，被查問時他總是保持尊重。「我會老實告訴他們我在做甚麼。我的衣著明亮光鮮，有時還穿著反光衣，所以我並非偷偷摸摸。」

超市：有計劃減少食物垃圾

Woolworths、Coles 和 Aldi 這三間超市的垃圾桶，在布蘭登的視頻中經常出現。

這些企業均無回應SBS新聞有關棄掉食物的確切數目，但都表示有現行計劃將未售出但仍可食用的食物捐贈給慈善機構。

Woolworths 發言人表示，該公司已設定目標，到 2025 年所有食物垃圾都不會送往堆填區；Aldi 表示，他們致力到 2025 年將零廢物送往垃圾堆填區，並於今年實現不把食物垃圾送往堆填區；Coles 則指，超市內設有機物品收集設備和食物垃圾處理設備。

三間公司都沒有回應是否鼓勵或不鼓勵他人在其店外垃圾桶撿拾。

布蘭登說，雖然見到近年垃圾桶中可覓食的物品數量減少，因為有更多食物被轉贈給 OzHarvest 和 Second Bite 等項目，但他相信只要大型零售公司的利潤保持高企，總會有某種程度的浪費。

澳洲
大部份的食物垃圾來自家庭
，但食品和農業企業增長中心（Food and Agribusiness Growth Centre）的 2021 年數據顯示，每年有逾 50 萬噸食物從零售商運去堆填區。
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Published 27 February 2023 at 3:18pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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