埃及氣候峰會就制定「溫度升幅上限」展開談判

科學家們表示，到 了2030 年，必需將排放到大氣中的溫室氣體量減半，才能實現2015年巴黎氣候協定的目標。







當年的協議設定了到本世紀末，將溫度的升幅限制在 1.5 攝氏度以內的理想目標，至於如何實現這個目標，則交由各國政府自行決定。









聯合國秘書長古特雷斯發出警告，指出設定溫度升幅的目標是維持生命的指標，但埃及高級談判代表亞布麥格德則表示談判正在進行中。









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亞布麥格德表示： 「對於如何落實巴黎協議中有關指定溫度升幅的目標，存在不同意見。有些人正在解讀其中的任何差異，作為對去年在格拉斯哥舉行的全球氣候變化會議的解讀，我們想提供多一點想法，來作進一步的解讀，但同時會確保在今次的氣候變化會議上，在如何應對氣候變化問題方面，取得最大可能進展。」









與此同時，有數百名環保組織活躍人聚集在埃及COP 27氣候變化峰會會場外，舉行遊行活動。示威者呼籲各國停止使用化石燃料，並呼籲西方國家為氣候變化造成的破壞作出賠償。









環保組織活躍人士在當地舉行峰會的藍區，展開遊行示威活動，期間示威者高呼口號並舉起橫幅。









今次的集會是眾多戶外抗議集會中規模最大的一次。









一名來自菲律賓的氣候活動家 Mitzi Jonelle Tan 參加了今次的遊行集會。









他表示：「我們將繼續要求歷史上對我們造成破壞的國家，推出大幅減排的目標及展開賠償，不單止要賠償他們對我們造成過的損失和損害，亦需要為我們未來的適應和過渡，提供支援。」





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