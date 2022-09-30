【勿失良機】符合一個條件 公共交通工具8日免費

維州再迎2022 年度老人節，在節日期間，全州範圍內將舉辦不同的音樂、戲劇、展覽、講座、體育等，多場活動。讓60 歲或以上人士，可以讓他們有機會免費或以低廉的價格參加活動，享受有趣而美好的時光。





本年的活動指南可以在連鎖超市Coles、市議會、社區組織和圖書館領取。





亦可參閱 此網址 以了解更多活動資訊。





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另外，為了響應維州老人節，從 2022 年 10 月 2 日至 9 日，維州老人卡持有人可以享受 8 天的免費公共交通服務，探索維州。。





他們可以免費搭乘公共交通工具前往墨爾本各地的景點以及地區和鄉村地區，可以免費乘坐的公共交通工具包括：





墨爾本火車、電車和公共汽車





如下所列的區域火車、長途汽車和公共汽車（包括區域城鎮巴士服務）。





V-Line 預訂將於 9 月 6 日星期二上午 10 點開始。





從 2022 年 10 月 2 日至 9 日，長者無需付費及在閘口使用Myki。





更多詳情，請查閱：



