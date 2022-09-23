雪梨民居用此「工具」取暖 引發大火

雖然天氣乍暖還寒，但面對不穩的天氣，不少人仍然依賴不同類型的發熱物品取暖。





周三（9月21日）雪梨Parramatta 的一座公寓發生大火。





據報，火災發生前，公寓內居民使用電爐作為臨時取暖器，點燃了一條毯子，及後引起大火。



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電暖板圖，供參考 Credit: Amazon electric cooktop 就在上午 11 點 45 分左右，新州緊急服務人員接到了報告，表示臥室內發生火災後，煙霧從二樓的房屋中傾瀉而出。





居民和他們的鄰居已安全撤離。





消防員撲滅了火焰。





新州救護車護理人員對兩名吸入輕微煙霧的老年居民進行了治療，並將他們送往醫院。





Fire and Rescue NSW 了解後表示，該住戶一直在使用便攜式電爐來取暖。熱點燃了他們蓋在附近桌子上的毯子。





新州緊急服務部主管杜伯里（Adam Dewberry）表示，這一次的火災提醒所有業主和房東，房屋必須配備使用時間不到 10 年並定期測試的煙霧報警器，只需數元，就可以使大家倖免於難。





他表示會敦促社區注意他們正在使用甚麼設備來嘗試在家中取暖，以盡量減低火災風險。





自冬季以來，已發生了多場火災，包括 7 月，當 27 歲的 Raunak Chaudhary 住在 Parramatta Campbell St 的三樓單臥室單元時，一個故障或超載的拖把引致大火，導致住客死亡。



