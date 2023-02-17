【打破傳統】 澳洲熱捧「微婚禮」零賓客 新人：結婚不為滿足他人

由於旅行限制和客人人數限制，澳洲數十億元的婚禮行業在新冠大流行期間陷入困境。





與 2022 年的 25,000 多對準新人相比，2020 年昆州只有 15,923 對新人登記結婚姻。





在大流行高峰期間，微型婚禮和私下結婚取代了大型婚禮活動，至現時仍然是欲避免壓力和高昂支出的新人的熱門選擇。





據澳洲廣播公司報道，新娘Molly Jackson 站在他未來丈夫的旁邊時，既沒有長地氈，也沒有演講，也沒有賓客。





在兩個女兒的見證下，這名新娘說，一場小型、無壓力的婚禮正是她所希望的。





她說：「我們不想把錢花在不必要的事情上。」





「我們寧願只花一點點錢，只為我們而辦，而不是為其他人而辦。」 Molly Jackson





這對夫婦是本周在Townsville舉行的一個接一個小型婚禮中，喜結連理的五對夫婦之一。





「Hitch and Ditch」概念是由婚禮司儀 Abbey Chivers 組織的，她意識到有準新人想要打破傳統和節省金錢， 從而發掘到新市場。





她說：「大多數人在婚禮當天花費超過 20,000 元。」





「在這裡，他們仍然得到他們的照片，他們得到儀式，然後他們可以回家和他們想的人一起慶祝。」





「一旦他們帶著他們的蛋糕和我們送給他們的禮物離開，我們就會即時打掃乾淨，並為下一對準新人做準備。」



在大流行高峰期間，微型婚禮和私下結婚取代了大型婚禮活動，至現時仍然是欲避免壓力和高昂支出的新人的熱門選擇。 Source: Supplied / Supplied by Ms Ryan

新人指婚禮並非為賓客 節省金錢用於裝修新居

新娘Lisa Sangiuliano表示：「我一聽到有這個選擇，就感覺可以卸下了肩上的重擔。」





「 我敢肯定，有很多新娘都感受到這種壓力。」





該新娘早前曾結婚兩次，她說這一次他很享受小型婚禮帶來的親密感。





「 這不是我們的第一次，所以我們認為的是，如果我們要結婚，那應該是關於我們自己的，而不是著重於客人名單等等。」 Lisa Sangiuliano





這位新娘和他的另一半計劃將一場盛大婚禮節省下來的金錢，用於裝修他們的新居。





她說：「 我們想，我們竟然可以在一天內支付（裝修）這筆費用。」





至於另一對準新人就表示， 慶祝愛情和家庭為最重要，而並不是為客人創造一個享受的日子。





這位新娘表示：「我們是非常低調的人，我們希望在沒有人群的情況下結婚。」





「 無論如何，我從來沒有要滿足他人的期望，所以我不太擔心別人對我的期望，這樣做對我們來說是正確的。」





這對新婚夫婦正考慮明年到蜜月，但目前表示，他們的生活一切如常，不同的只是戴上漂亮的婚戒。



















