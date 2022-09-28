【專訪】從體弱多病到為澳爭光 華裔乒乓新星冀出戰奧運

今年20歲的女球手劉楊子（Yangzi Liu），在2019年移民澳洲後，年紀輕輕便成為了本地乒乓球壇的領軍人物之一，更在8月的英聯邦運動會中，贏得澳洲歷史上首面國際大賽乒乓球項目的女單獎牌。





結束英國的比賽後，她馬不停蹄地前往捷克參加WTT Feeder Olomouc賽事。她於9月初返回墨爾本，在國際乒聯（ITTF）的大洋洲賽事中斬獲女單、女雙和女團三面金牌。直到近日她才擠出了寶貴的休息時間接受SBS中文專訪。



劉楊子在比賽中。 Source: AP / Aijaz Rahi/AP 生於中國河南的劉楊子，小時候體弱多病，便跟隨本身是乒乓球教練的父親劉文杰打球，漸漸地「去醫院的次數變少了」，令她決意走上了全職乒乓球員的道路。





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她後來入讀上海的中國乒乓球學院，曾作為年齡第二小的球員入選中國國家隊集訓。她和各省精英切磋後發現「厲害的人很多」，而且自己的「特殊打法」在中國並非主流。為爭取更多參加國際比賽的機會，她和家人決定嘗試外闖。





劉楊子一開始去的是歐洲，加盟了葡萄牙的乒乓球聯賽，體驗到與中國完全不同的職業制度。由於有親戚在澳洲，她來體驗一番後發現自己更喜歡澳洲對體育的熱誠和輕鬆的環境，最終決定留在這裡。



劉楊子（右二）在葡萄牙時與隊友在一起。 Source: Supplied 相較之下，在墨爾本土生土長的林文政（Nicholas Lum）有完全不同的足跡，但同樣是從小受父親薰陶——他7歲開始和弟弟一起，每星期跟父親林經榮去乒乓球俱樂部，看他跟朋友打球。有一天他突然覺得乒乓球「挺簡單」，就開始學打球。





這位17歲的明日之星，其實起步並不順利，第一次參加比賽甚至半小時便敗下陣來。但他屢敗屢戰，直到2016年終於在全國大賽嶄露頭角。



我打得越多，表現才越好......我認識到自己有能力變得更好，因此每日勤奮訓練，在乒乓球上花了更多時間。

他很感謝小時候父親對他傾囊相授，還日日夜夜陪他訓練，無論球技還是做人方面都是他的良師益友，「他對我的了解比任何人都多」。他感慨表示，父親小時候因為家人要他用功讀書而無法在乒乓球方面發展，而自己有這個機會，希望能為父親實現夙願。





雖然現在水平早已相差甚遠，但父子倆偶爾還會競技一番——不過父親不再年輕，每次打完球「第二天都會背痛」。



林文政和他的弟弟都是從小走上乒乓球道路。 Source: Supplied 2018年，林文政兩次前往上海接受專門為外國選手提供的專業培訓，一去就是數月。他形容中國的訓練很「特別」，非常嚴格和投入，還有大量體能訓練，與歐洲和澳洲非常不同。「中國的年輕球員放在全球也是頂尖，教練也非常有知識和經驗......我也有了不少進步。」





從小接受中國式訓練的劉楊子也表示，自己以前「比現在乖」，因為教練叫練多久就練多久，而在澳洲則是靠求勝心促使自己自覺。





她指，在澳洲打球的心態也和在中國時截然不同，「中國運動員壓力更大」，要背負著「五星紅旗」和「國球」的名譽；而澳洲球員只要「努力做到最好」，心態更為放鬆。



在伯明翰舉行的2022年英聯邦運動會，一面女單銅牌令劉楊子備受注目，只因這是澳洲在各項國際大賽（奧運會、英聯邦運動會、世錦賽）中第一面乒乓球女單獎牌。





她憶述當時參賽歷程，既有一路過關斬將的激情，也有半決賽惜敗新加坡對手的遺憾。不過她說當時「只傷心了幾個小時」，馬上便收拾心情備戰季軍爭奪戰。



這是最難的一場比賽，因為銅牌和沒有獎牌之間的差距非常大......我特別想為澳洲贏得歷史性的獎牌。

她坦言，爭奪銅牌的壓力更大，當天甚至緊張得吃不下早餐，而戰況也是非常緊湊，最終僅以4比3險勝來自印度的對手。





她笑言，下屆英聯邦運動會在維州主場作戰，希望能闖入決賽而不需再受季軍戰的「折磨」。



劉楊子的女單銅牌，是澳洲史上首面大賽女單獎牌。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 對林文政而言，英聯邦運動會是他首次參加成人級別大賽，雖然在男雙和混雙都折戟於季軍爭奪戰，無緣獎牌，但這仍是「特別的經驗」。





他在訪問中「奉承」劉楊子，首次參加英聯邦運動會便斬獲女單和女團兩面銅牌，「是我的榜樣，是團隊領袖，我們為她自豪」。劉楊子則讚揚他，以17歲之齡擊敗多位排名更高的對手殺入半決賽，已是很大成就。





兩人都表示，除了力爭在下屆英聯邦運動會取得佳績，更期望進軍2024年巴黎奧運會等大賽，甚至能作為東道主出戰10年後的布里斯本奧運會。





林文政最後還提到自己其實是籃球迷，而偶像是美國籃球明星勒邦占士（LeBron James）：「他在球場上很酷，被人們稱為『大帝』，我也想像他那樣！」至於乒乓球偶像則是中國名將馬龍。



林文政與韓裔隊友池旼亨（Minhyung Jee）在混雙比賽中。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE