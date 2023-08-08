【SBS學英語】生仔要考牌？亦都要學識呢啲英文詞彙！

為人父母殊不簡單。我們雖未能為大家分擔照顧孩子的工作及壓力，卻可以分享一些關於養兒育女的英語字句及相關資訊。以下的 SBS 學英語多集播客內容及短片，將能令大家的育兒工作變得更為輕鬆。

Father and mother kissing baby boy at home

一對父母親吻他們的嬰兒。 Credit: Westend61/Getty Images/Westend61

假如你是一名父母，又想改善自己的英語技能或令自己育兒工作變得更輕鬆，以下播客的內容將對你有幫助。

以下播客內容為大家提供實用的知識及貼士，以及講述一些幾乎所有在澳家長都需要使用的日常英語用語。

以下播客內容適合中高級英語學習者。
第23集 : 懷孕與分娩 - 公立與私營醫院的分別
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【SBS學英語】第23集 : 懷孕與分娩 - 公立與私營醫院的分別

SBS Chinese

01/11/202213:33
第20集 : 澳洲的社區運動
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【SBS學英語】第20集 : 澳洲的社區運動

SBS Chinese

21/09/202213:41
第29集：開學了！參與義工認識孩子的學校
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【SBS學英語】第29集：開學了！參與義工認識孩子的學校

SBS Chinese

24/01/202313:36
第33集：為孩子安排「playdate」
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【SBS學英語】第33集：為孩子安排「playdate」

SBS Chinese

21/03/202314:57

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Published 8 August 2023 10:36am
Source: SBS
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