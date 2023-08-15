【貴得驚人】新調查：澳洲私人物業租賃巿場 全職打工仔亦難負擔

要點 一項房源調查發現，在澳洲，一名高齡護理員能夠負擔得起的出租物業只有 507個。

若租金超過家庭開支預算的三成，可能會造成財務壓力。

慈善組織Anglicare 的負責人表示，私人物業租賃巿場是為了創造財富，而非提供住屋保障而設。

卡雲娜 (Colleen Carena) 在科夫斯港 (Coffs Harbour) 一家護老院結束輪班工作後，回到她的小型貨車上。





任職長者護理員的她，每周付 280元租住流動房屋車公園的一個車位，因為她負擔不起出租房屋。





她現年 60 歲，與她同樣有工作但仍難以找到一個符合預算的出租物業者，大有人在。



在澳洲，符合必要工作從業員預算的出租房屋供應很少。 Source: SBS

可負擔房屋供應不足

一個對全澳各地有刊登廣告出租物業進行的調查顯示，只有一小部份出租物業的租金是在護士和清潔工等必要工作人員的預算範圍內。





慈善組織Anglicare Australia 就現有可供出租的房屋進行了調查，並發表了有關房源及對比 16 個必要行業人員收入的結果簡報。





根據有關行業的平均收入，全澳洲只有 507 個能讓長者護理員負擔得起的出租物業。





至於其他人員，例如救護車人員，均被排除在 97% 以上的私人物業租賃市場以外。符合預算租金的物業選擇最少的是酒店餐飲從業員 ， 在 45,895個房源中，只有 424個是在他們負擔得起的範圍內。



調查進行期間，僅北領地有一個出租物業被認為是酒店餐飲從業員平均工資可以負擔得起。 Source: SBS 該組織曾經發表過類似的簡報，調查那些接受政府津貼者的租金負擔能力，但聚焦於必要工作從業員的負擔能力則屬首次。





Anglicare Australia 的行政總監錢伯斯 (Kasy Chambers) 表示，租金負擔能力危機促使該組織關注就業人士的經歷。





她說 ：「必要工作從業員是社會的支柱，但他們卻負擔不起租金。我們的簡報顯示，越來越多的必要工作從業員正面對嚴重的租金壓力。」





該簡報使用了國際公認的衡量標準，即租金超過家庭開支預算的 30% 即被視為構成財務壓力。





錢伯斯說：「對於長者護理員、幼兒教育工作者、清潔工、護士和許多其他必要工作從業員來說，澳洲幾乎沒有地方是負擔得起的。他們負擔不起住在自己社會的開支。」



在澳洲，要找到負擔得起的出租房屋越來越難，即使對於一些全職工作的人來說也是如此。 Source: Getty / Andrew Merry

長者護理員的選擇不多

卡雲娜其後獲得慈善組織Mission Australia的援助，向她提供現居的單位。





她說見過廣告上有些較便宜的公寓每周租金亦要 460 元左右。





卡雲娜說：「我可負擔不起，因為我只是打散工，有時工作三天，這星期有幸能夠工作7 天，但下周可能會不一樣，所以非常波動。」





她說，對於有工作但仍然租不起私人房屋，感到十分氣餒。



出租房屋全職人士亦難負擔

錢伯斯表示，私人物業市場「令收入最低的人失望」是既定事實，而Anglicare Australia 的簡報顯示「這亦令收入達致平均水平的人失望，包括有全職工作的人」。





較早前一份簡報顯示，無業夫婦、依靠「綜聯」 Centrelink 援助的單親家長及依靠殘疾津貼福利金的澳洲人，都只能負擔得起租賃市場中0.2% 的出租房屋。





在六月份的季度，全澳有刊登廣告的物業租金中位數為每周 520 元。





錢伯斯形容澳洲的私人物業租賃市場為「一團糟」。





她指這是為了創造財富，而不是為人提供住屋保障而設。





她說：「社會上如果沒有這些專業和職業，就無法運作。所以，若他們在私人房屋租賃巿場中找不到一個居所，絕對可以稱得上是有問題，不符合目的。」





她又說：「我們的確有一些政策」，其中包括「負扣稅」。錢伯斯指這政策應該漸漸取消。



在六月份的季度，全澳有刊登廣告的物業租金中位數為每周 520 元。 Source: Getty / Daria Nipot

呼籲興建廉價房屋

錢伯斯認為解決租金危機的最佳方法是興建公營和廉價的出租房屋。





她說：「儘管澳洲過去十年的建屋量創出歷史新高，但租金仍繼續飆升。令出租房屋更容易負擔的最佳方法，是興建公營和廉價房屋。興建普通住宅並希望負擔能力能夠逐漸改善是行不通的。」





「我們要為有需要的人興建廉價房屋，包括必要工作從業員。我們要為租客提供更佳保障，包括停止無故驅逐租客和限制不公平的加租。還要改革稅制，將焦點放在需要住屋的人而不是投資者的身上。」





錢伯斯呼籲房屋事務部長以及州和聯邦政府領導人採取行動，確保每個人都有容身之所。





各州政府的領導人將於本周三在布里斯本與總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 會面，一同參加國家內閣會議，屆時，房屋負擔能力將成為討論焦點。





艾巴尼斯在 2022 年 10 月概述了新的《國家房屋協議》（National Housing Accord），是關於房屋供應和負擔能力的政策。



