【或成高風險「武器」】歐盟擬禁 5G 網絡用華為中興產品

歐盟委員會星期四 (6 月 15 日) 發表的一份聲明指：「委員會認為，華為及中興通訊 (ZTE) 較其他第五代流動通訊系統 (5G) 供應商，所帶來的風險實際上要高得多。」





聲明補充指，委員會「將採取相關安全措施，不再採購依賴這兩間供應商所提供設備的全新通訊服務」。





據報，目前歐盟各國的通訊網絡系統中平均有約四成設備都是來自華為及中興。



歐盟內部市場專員布萊頓 (Thierry Breton) 促請 27 個成員國及電訊服務營運商，在其流動通訊網絡服務中，停止使用華為及中興通訊所提供的設備。





布萊頓在布魯塞爾召開的記者會上說：「我們不能繼續這種可能成為『武器』的高度依賴關係。這將是一個非常嚴重的弱勢，亦是對我們共同安全構成的太嚴重風險。」





委員會表示，其中 24 個成員國已經有一套規則，或正在準備制定相關規則，賦予國內當局實施限制規定的權力。





但布萊頓補充，只有 10 個成員國曾經動用有關規則以限制或排除高風險的電訊服務供應商。他認為，各成員國政府需要加快消除與中國供應商所帶來的潛在安全風險。不過，布萊頓未有指明有關國家誰屬。





他說：「這個 (步伐) 太慢了。它帶來重大的安全風險並將歐盟 (各成員國) 的集體安全置於險境，因為此舉令歐盟嚴重依賴 (高風險供應商) 並構成嚴重脆弱的情況。」





三年前，歐盟對當地建設的第五代流動通訊網絡引入嚴格規則，但未有對任何供應商實施一刀切禁令，亦未有點名禁止華為等電訊商。





此舉意味歐盟正對中國採取越趨強硬的態度，但同時歐盟亦希望與北京保持良好關係。





美國此前曾向歐洲國家施壓，要求當地政府將一些具有國家安全憂慮的企業排除在外。美國亦在去年禁止當地企業進口或銷售由華為及中興通訊的通訊設備。





華盛頓此前曾表示，擔心華為提供的設備可能會被中國用於收集情報。





英國及澳洲亦已禁止華為參與建設當地的第五代流動通訊網絡。





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