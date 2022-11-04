極端天氣不斷上演 專家：全球已危險性脫軌

Highlights 聯合國警告，降低溫室氣體排放的現有承諾，將導致至少 2.5 攝氏度的升溫。

工黨政府通過法例，表明其意向在這十年內將排放量減少 43%。

自從世界各國領導人上次聚集一起，應對氣候變化對人類生存威脅，極端天氣事件已經在地球上每片大陸發生。





一份新的氣候理事會報告，記錄自去年11月在蘇格蘭舉行的聯合國氣候變化大會以來，發生的一系列災難。





各國領導人準備從周日起再次會面，今年聯合國氣候峰會在埃及舉行。





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氣候理事會高級研究員Simon Bradshaw，是這份報告的撰寫員，他表示，歐洲過了有記錄以來最熱的夏天。東非部分地區遭受無情的干旱，而非洲大陸的其他地區則出現致命的洪水。





他續指「亞洲許多地區有創紀錄的熱浪，巴基斯坦是世界上其中一個遇到最嚴重洪災的國家。」





「在澳洲，我們仍在經歷有史以來代價最高的洪災中，受影響社區焦慮地預計，夏季將會很潮濕。」



Simon Bradshaw表示，將要面臨的一系統災難顯示出，如果世界各國未能採取需要的緊迫性行動，將會面臨什麼風險。





聯合國在上周警告，降低溫室氣體排放的現有承諾，將導致至少2.5攝氏度的升溫——科學家認為這水平是災難性。





這遠遠超出2015年《巴黎氣候協定》所制訂的目標，是將全球氣温升高的水平限制在2°C之內，甚至是在1.5°C之內。



2019 年，多國政府專責研究氣候變化的委員會指，到2030年，碳排放量需要下降 43%，但目前的計劃顯示，世界碳排放量反增長10.6%。





Simon Bradshaw表示，在工黨政府通過法律，指在本十年內減少43%的排放量，並在2050年實現淨零排放，澳洲終於擺脫其在氣候方面落後的名聲。





但他表示，澳洲現在為化石燃料設定結束日期的時候已經過去，包括澳洲結束對煤炭、石油和天然氣的所有融資，以及加快轉型為清潔能源超級大國。





氣候理事會委員、兼經濟學家赫特利（Nicki Hutley）表示，澳洲與世界其他地區一樣，經歷氣候後果嚴重的新時代。





她指「全球承諾在防止氣候災難方面，處於危險性脫軌道。」





「COP27 為世界各國領導人提供機會，證明他們的說法得到具體行動的支持。如果我們行動迅速，澳洲可以為其經濟利益和國家安全獲得巨大優勢。」



有分析指，由氣候變化和能源部長Chris Bowen率領的澳洲代表團，將在埃及得到更熱烈的接待。



但艾巴尼斯（Anthony Albanese）已經排除到2030年將目標提高到43%的可能性。





他在周三表示「我們已經改良了改變後的政策。」。





「蘇格蘭的會議是關於提高 對2030 年的貢獻。前政府未能做到這一點，如果他們根本沒有去，情況可能會更好。」

