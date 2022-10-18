雪梨辦街頭燈光音樂藝術節 望重燃唐人街昔日興旺

為吸引本地及海外遊客重回唐人街，當地組織「禧市 HQ」（Haymarket HQ）聯同禧市商會（Haymarket Chamber of Commerce）及其他團體 Soul of Chinatown、Basalt Studio 及 Bespok3，舉辦為期五個星期的街頭燈光藝術節「霓虹燈遊樂場」（Neon Playground）。



雪梨唐人街的「霓虹燈遊樂場」活動。 Source: SBS / Ranky Law 這次獨一無二的活動，集合街頭藝術、燈光、音樂、社區及美食於一身，展出多位本地亞裔藝術家的街頭藝術裝置，包括 Chris Yee、Jason Wing、Joy Li、Steffie Yee、James Jirat Patradoon、Juune (Timothy) Lee、Amy Wong 及 Anthony Ho。





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主辦單位指，活動將為遊客提供一個機會，體驗他們從未感受過的雪梨唐人街。





其中一位有份參與的本地華裔藝術家 Chris Yee 在接受 SBS 中文訪問時表示，他們今次的藝術裝置，以燈光的形式呈現出繪畫作品所帶出的故事，特別是希望展現亞裔澳洲人社區的特色。



澳洲華裔藝術家 Chris Yee。 Source: SBS / Ranky Law 他說：「我們使用霓虹燈、燦爛的色彩，在夜間照耀，希望能吸引焦點到區內的本地企業、亞裔澳洲人及創作家的身份認同。至於我的藝術品，我試圖創造一個有趣、充滿喜樂的感覺，在經歷過去艱難的兩年後，為這個地區重新注入活力。」



希望這將是唐人街新時代的開始，為這個我們都喜愛及長大的地區帶來光芒。 澳洲華裔藝術家 Chris Yee

Chris Yee 補充：「唐人街以其餐廳、夜生活及文化而聞名，希望霓虹燈能帶來生機、吸引人流，重拾雪梨唐人街昔日的活力。」





來自活動及營銷公司 Bespok3、負責燈光組裝及統籌的葉慧茵（Candy Ip）表示，有幸能參與今次活動，協助一眾藝術家的繪圖作品，配上燈光裝置呈現在公眾眼前。她說：「我們今次是首次結合藝術品及燈光，利用了不同顏色的燈光，配上藝術家的不同作品，照亮唐人街。」



雪梨唐人街的「霓虹燈遊樂場」活動。 Source: SBS / Ranky Law 而負責創意設計的 Anthony Ho 則表示，他所屬的公司 Basalt Studio 負責設計整條街道的氣氛，為藝術家安排放置作品的位置。他說：「『霓虹燈遊樂場』的意念是要重新啟動禧市唐人街，重新吸引人流來到市中心，並同時讚美我們所在這條街道是何等漂亮。我們對能參與這個活動感到非常驕傲。」





「過去兩年由於疫情肆虐的緣故，（唐人街的）人流減少了。如今我們希望藉此機會支持本地的企業，吸引人流陸續返回這裡。」



對於我個人而言，我們對禧市唐人街有很強的感情聯繫。我在這個區域長大，亦有與祖母在這裡的美好回憶 － 我們一家人在這裡飲茶、前往 Paddy's Market 市集...... Basalt Studio 創意總監 Anthony Ho

Anthony Ho 亦補充，他們設計了如此光亮、色彩繽紛的雪梨唐人街，鼓勵到訪的民眾及遊客拿起手機或相機拍照留念。





主辦單位「禧市 HQ」的創辦人 Brad Chan 表示，提出舉辦「霓虹燈遊樂場」的主要原因，是由於眼見「過去數年唐人街的衰落」。他說：「（這是）由於新冠病毒疫情、由於娛樂中心的拆卸重建，以及由於很多其他的事。所以，我想對此做點事。」





「我知道雪梨市政府有一筆撥款可以提供，就開始嘗試申請。最終成功取得這筆資金，就籌組一個團隊，當中牽涉大量的工作，但我對我們如今取得的成果感到非常驕傲。」



Haymarket HQ 創辦人 Brad Chan。 Source: SBS / Ranky Law Brad Chan 表示，活動的主要特色「當然是燈光藝術裝置」，但「真正的特色是看見民眾回到唐人街，這才是活動的主要目的」。他說：「我與很多人傾談，他們告訴我，希望看見唐人街能得以重塑及重新啟動。」



（希望）民眾不僅來到唐人街，而且亦拍攝很多照片，並且分享到他們的社交媒體上，吸引更多其他人出來。 Haymarket HQ 創辦人 Brad Chan

他補充：「希望藉此機會，鼓勵社區人士，特別是華裔民眾，重新回到唐人街、支持這個區域，因為這是一個非常充滿活力的社區。」





「霓虹燈遊樂場」獲得雪梨市政府的「區域重啟補助金」（Precinct Activation Grant）贊助。雪梨市市長 Clover Moore 在接受訪問時表示，市政府很高興能支持「霓虹燈遊樂場」這個計劃。她指，德信街（Dixon Street）及禧市一帶的企業都受新冠疫情及封城限制嚴重影響，希望今次活動能重新振興當地的經濟活動。



雪梨市市長 Clover Moore。 Source: SBS / Ranky Law 她說：「希望今次活動為很多其他『霓虹燈遊樂場』（同類型活動）打響頭炮，為社區注入更多藝術、音樂及凝聚力。」





而禧市商會會長林添成（Vincent Lim）則表示，「霓虹燈遊樂場」是一個由社區人士參與、為社區人士而設的社區慶祝活動，希望在疫情過後重新吸引民眾回到唐人街。他坦言，單單從今次為期五星期的活動，當地企業的業務未必能立即上升，但「這卻是一個非常好的開始」。





「霓虹燈遊樂場」由 10 月 15 日至 11 月 20 日在雪梨禧市（Haymarket）德信街（Dixon Street）舉行。 民眾可乘搭輕鐵在 Paddy's Market 或 Chinatown 車站落車；或乘搭鐵路或巴士前往 Central 車站或 Railway Square，步行約 5-8 分鐘即達德信街。附近商場亦特設兩小時免費泊車優惠，詳情請瀏覽 「霓虹燈遊樂場」網頁 。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







