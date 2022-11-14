維州貨運火車脫軌 近二十個貨櫃相飛撞

周一（11月14日）清晨5時45分左右，一列貨運列車在墨爾本西南部 Hamilton 高速公路上脫軌，距離吉郎（Geelong）市西部30公里。
維州緊急服務部（SES）表示貨運列車有八節，車上的20多個貨櫃飛撞，橫七豎八的堆積在鐵軌上。
維州貨運列車脫軌 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
緊急服務部確認貨櫃內並無任何危險品，意外中無人受傷。
維州貨運列車脫軌，事故中無傷亡。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
Advertisement
早上時，該區一帶曾實行交通管制，澳洲鐵路軌道公司（ARCT）發言人證實，該公司正在調查這次事故，墨爾本至阿德雷德的鐵路被關閉，受影響的客戶已經獲得通知。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。