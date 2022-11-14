維州貨運火車脫軌 近二十個貨櫃相飛撞

周一（11月14日）清晨5時45分左右，一列貨運列車在墨爾本西南部 Hamilton 高速公路上脫軌，距離吉郎（Geelong）市西部30公里。





維州緊急服務部（SES）表示貨運列車有八節，車上的20多個貨櫃飛撞，橫七豎八的堆積在鐵軌上。



維州貨運列車脫軌 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 維州貨運列車脫軌，事故中無傷亡。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 緊急服務部確認貨櫃內並無任何危險品，意外中無人受傷。





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早上時，該區一帶曾實行交通管制，澳洲鐵路軌道公司（ARCT）發言人證實，該公司正在調查這次事故，墨爾本至阿德雷德的鐵路被關閉，受影響的客戶已經獲得通知。



