新冠第四波疫情襲澳 要戴口罩過聖誕？

澳洲正處於新的新一波疫情中，過去一周全國錄得的病例數目顯著增加。





維州的新病例由10,226宗升至16,636宗，增幅63%，而新州的每周感染人數亦增加逾7,000宗，達19,800宗。





住院人數也在增加，昆州接受治療的患者人數在短短 7 天內升至雙倍。





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那麼，是什麼導致最新一波疫情，這對澳洲意味著什麼？



是什麼推動新一波疫情？

雖然通常大家被預告，新冠病例在冬季會出現大幅增加，但這一波新疫情是在春季襲擊澳洲。





南澳大學生物統計學和流行病學系主任Adrian Esterman表示，這是因為同時發生三件大事。





首先是澳洲許多人對疫苗接種，和先前感染的免疫力正在減弱。





Adrian Esterman向《SBS 新聞》表示「距離我最後一劑疫苗已經7個月，即是我對新冠病毒的保護已大大降低，包括重病和死亡。」





「雖然我仍有一些保護，但遠不及7個月前那麼強大，而且很多人都處於這種情況。」



Credit: SBS 其次，是新的Omicron子變種已出現在澳洲，包括XBB和BQ.1。





他指「他們已經真正席捲新加坡和法國等地，開始出現在這裡。」





「（子變種） 比 BA.5 更容易傳播，更擅長躲開我們的免疫力，而且會單獨導致病例增加，更不用說免疫力減弱了。」





最後一件事是公共衛生措施被取消，包括強制隔離，和在室內環境中戴口罩。





Adrian Esterman指「我們已經取消所有可減慢傳播的措施，我們什麼都沒有了。」





「這意味著，如果出現任何我們沒有免疫力的新變種，將直接在人群傳播。」



Credit: SBS

情況有多嚴重？

迪肯大學（Deakin University）流行病學主席Catherine Bennett 指，新的子變種與之前看到的相似。





她向《 SBS 新聞》表示「值得慶幸的是，變種不會導致更嚴重的疾病。」





「但我們從自己的經驗中知道，更高的感染率，最終可能令更多人住院。」





Adrian Esterman指，一些專家認為，這一波新的疫情可能不會像以前那樣持續那麼久，也不會像以前那樣嚴重。





「有這樣的說法，是因為我們看到類似的疫情在新加坡和法國開始，但持續時間相當短，嚴重性沒有BA.5那麼高。」，「但不能保證同樣的事情會在這裡發生。」





Adrian Esterman補充，每個人都有可能患上嚴重的疾病、死亡和持續的健康問題，例如長新冠。



政府在採取甚麼行動？

昆州周四將新冠警報級別，從綠色升級為琥珀色，告訴居民保持警惕但不要驚慌。





隨著級別的升級，昆州人建議在公共交通工具和醫療機構中戴口罩。





雖然澳洲所有司法管轄區的確診數目都顯著上升，但至今為止沒有其他州或領地政府採取行動改變他們的建議。



個人可做什麼來渡過一個免受新冠影響的夏天？

最新數據顯示，澳洲有72.2%合資格人士有接種第三劑加強劑，而在 30歲及以上的人群中，只有42.1%的人有接種第四劑。





Catherine Bennett說，接種最新的加強劑「真的很重要」，特別是在社區中傳播病毒的情況下。





她說「這將幫助年輕人渡過一段，他們可能降低感染風險的時期，可能有助我們遏制這一波疫情。」





「對於那些容易患上嚴重疾病的人來說，接種最新加強劑猶其重要，因為會有很大分別——可以讓你遠離醫院。」





目前唯一推薦要接種第五劑的人群，是16歲或以上的嚴重免疫功能低下人群。Adrian Esterman說，他認為第五劑疫苗，將在未來兩到三個月內提供給其他弱勢群體。





專家對其他可降低風險措施的建議不變，包括在室內戴口罩、盡可能保持社交距離、保持良好的手部衛生、進行檢測並在生病時留在家裡。





Catherine Bennett強調，有關建議都很重要，隨著我們在社區中的感染風險上升，就變得更加重要。





「我們在接下來幾周內所做的事情，實際上可能會對我們如何度過暑假產生重大影響。」





「你可能無法一直戴口罩，但戴上口罩的次數會降低暴露風險，如果是高風險環境，如與通常不接觸的人在一起的室內環境，就應該要戴口罩，這樣就不用在聖誕節期間隔離自己。」



衛生系統能否對抗新疫情？

Adrian Esterman指，醫院和更廣泛的醫療保健系統能否應對新疫情，將取決於疫情的持續時間和嚴重程度。





他說「如果現在開始的這一波疫情比上次更短、嚴重性較低，那麼我們的醫院和衛生系統可能可以應對。」





但他坦言「如果此次疫情和BA.5一樣嚴重或更嚴重，那麼我們可能會陷入困境。」





Catherine Bennett亦指，如果那些最有可能患重病的人，一生病就服用抗病毒藥物，不僅會增加他們在家中康復的可能性，還會減輕醫院的壓力。





「如果我們能夠在個人層面上盡所能，將患重病的人的風險減至最低，那將有所幫助。」



