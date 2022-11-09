【裁員潮？】繼Twitter 後 META宣布裁減全球13%員工

全球首富之一，電車Tesla 總額馬斯克（Elon Musk）入主 Twitter 後，表示需進行大規模改革，將會裁減Twitter 內近半員工。





繼Twitter 裁員的消息宣布後，另一社交媒體巨頭Facebook 的母公司 Meta 亦宣布將會裁減近13%員工，約為11,000 人。





消息在周三（11月9日，澳洲時間）由公司董事長兼行政總裁朱克伯格宣布，他在向員工發送的信件中表示：該公司正應收入下滑和更廣泛的科技行業困難。





Advertisement

朱克伯格直言自己需要為 Meta 走到這般境地負責。他表示大流行疫情期間迅速增長的收入讓他做出了加大投資順應用戶潛在電商消費需求的決定，但這次賭博並未贏得回報。





在疫情的封鎖放寬後，民眾開始外長，Meta 的收入增長開始放緩。今年夏天，Meta 公布了歷史上首次季度收入下降，隨後在秋季又出現了更大的下降。





除了大環境的改變，蘋果的隱私工具也面臨挑戰，這導致 Facebook、Instagram 和 Snap 等社交媒體平台更難在未經用戶同意的情況下追蹤用戶的喜好並向他們投放廣告。





而另一社交媒體Tiktok 備受追捧亦為 Meta 帶來威脅。





朱克伯格指事實與他預期並不一樣，再加上經濟衰退的大環境，種種因素都迫使 Meta 將重點放回到廣告和商業平台這些優先增長領域。





裁員涉及Meta 內部每個部門，不同部門都會受到不同程度的影響，而在精簡團隊的同時，公司還會削減可支配支出，並將招聘凍結期延長至 2023 年第一季。





裁員在澳洲時間11月９日（周三）宣布，並會在翌日開始生效。被裁員工從周四開始就無法進入 Meta 的系統，不過他們的公司郵箱在一段時間內仍然有效。





Meta 會向被裁的員工發放 16 周的基本工資作為補償，任職時間每多一年就能多獲得兩週，以此類推沒有上限。他們還會為受影響的人員支付 6 個月的醫療保險，並將透過外部服務商幫助被裁者尋找新工作。

