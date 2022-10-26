維州老牌點心廠工業意外頻生 再被罰3萬元

維州老牌點心製造商百慕企業有限公司（Makmur Enterprises Pty Ltd ）已經營逾40年，旗下有多個品牌，包括：Homai、Golden Wok、Emperor和Asia Delight，在全澳不同的連鎖超市底亞洲超市內均有出售。





周三（10月26日）在Collingwood Neighbourhood Justice Centre就2020年5月時，位於Richmond 的點心製作工廠的工業意外作出審訊。





根據澳媒報道，法庭審訊中表示worksafe 經調查後，發現導致意外的點心機器並未有控制防止夾指及擠壓的風險防護工具，同時安全制動裝置在事發事並未啟動，因而導致意外發生。





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一名男員工的手指因而被機械攪拌機所傷，被法庭罰款3萬元。





WorkSafe 執行健康與安全總監 Narelle Beer 表示，該公司有「無視工作場所安全法」的歷史。





她表示： Makmur Enterprises 已因為機器造成所造成的意外，分別在其他三個場合被 WorkSafe 起訴，罰款總額為14萬5千元。





公司亦多次再犯，無視基本的安全措施，公然將員工置於受傷的風險中。





在此之前，於2018年12月，同一間工廠中，一名由勞工僱傭公司 Tristaff Recruitment Ltd代聘的工人在廠內受傷。





一名工人正拿著塑料蓋蓋住蔬菜切割機的出口滑槽，當時他的左手被吸入機器並被夾在橫切刀和滑槽背面之間。大都會區的消防隊用了兩個多小時才把工人的手救出來，工人的手受了重傷。





WorkSafe Victoria 表示，操作切割機的工人有嚴重受傷的風險，因為他們的身體部分可能在切割機操作時接觸到刀，而公司並未安裝聯鎖裝置來消除或減低工人受傷風險





另外，在法庭中亦指控勞工僱傭公司 Tristaff未有通過以下方式消除或最小化員工面臨的風險：



定期視察工作場所以識別其工人面臨的風險；

記錄減少或消除這些風險所需的行動；

在將員工安置在場所之前，就此與 Makmur 進行協商；

監控其員工正在執行的工作，以確保他們沒有被分配到他們沒有能力安全執行的職責或任務；和

與員工就他們在工作場所的職責以及他們認為的風險進行協商。

Makmur Enterprises Pty Ltd 在該意外中，被罰款 90,000元，而勞工僱傭公司 Tristaff Recruitment Ltd 則被罰款 20,000元。





除了罰款外，Makmur 和 Tristaff 還分別被要求支付 2,659 元和 4,392 元的費用。



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