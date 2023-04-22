雪梨警方發現新生棄嬰 擔憂剛分娩媽媽健康狀況

雪梨警方表示，女嬰是在周五中午12時30分至下午2時40分之間，被遺棄在雪梨西部一個住宅單位內，而剛分娩的母親就依然失蹤。





緊急救援部門在周五下午接報到場，將這名只有幾日大的女嬰送往Blacktown 醫院。





雪梨Blacktown 警局處理督察David McInerney 周六對記者表示，這名失踪母親已經兩天未有露面。警方相信，棄嬰地點是「完全隨機」，與母親無關。





發現嬰兒的家庭在一周前搬到 Blacktown，他們表示在事發前聽到了外面有聲音。警方在案發當日已向鄰居查詢和收集了CCTV錄像，影片顯示一輛汽車曾到棄嬰地點，他們相信這可能對調查有幫助。警方呼籲女嬰母親盡快求助。





「我們正在試圖幫助她......我們真的很擔心她的健康......我們呼籲她儘快前來醫院，致電救護車或者前往警局求助。」





「分娩可能會對身心造成很大的創傷，我們擔心她的安全和福祉，無論是在生理還是心理上。這非常令人擔憂，她不會因接觸警方而有麻煩，我要強調這一點。」





女嬰現時仍在醫院，出院後將由社區和司法部門照顧。





如市民有任何與本案有關資料，請致電熱線電話 1800 333 000。



