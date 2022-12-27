羅興亞難民投奔怒海生死未卜 社區籲澳洲政府參與救援

澳洲的羅興亞裔人權活動家沙安華（Anwar Sha）的姐姐及其三個年幼的女兒淪為船上難民，生死未卜。





在5年前逃避緬甸境內的血腥鎮壓後，她們於11月29日冒險踏上一艘搖晃破舊的木船，逃離孟加拉Cox's Bazar環境惡劣的難民營。





沙爾於上周收到消息，約有200名羅興亞穆斯林難民被困於安達曼海，他的姐姐芭甘（Zahida Bagum）及其年齡只有8至12歲的女兒，正身在船上。





她們已於該艘無動力的船隻中隨水漂流數星期，糧水都已耗盡。據報有多達20人已死於脫水和飢餓，或遇溺身亡。



與此同時，58名羅興亞穆斯林男子在投奔怒海數星期後，終於於聖誕節當天在印尼北部亞齊省（Aceh）靠岸。他們均飢腸轆轆，相當虛弱。目前尚不清楚是否有其他更多船隻與他們一同出海、是否包括仍然在海面飄盪的婦孺。





印尼並非1951年聯合國《難民地位公約》的締約國，但該國於2016年簽署了一條總統法令，提供法律框架以幫助在其海岸線附近遇難的船隻，並允許船民上岸。





聯合國難民署已呼籲週邊國家開展救援任務。「聯合國難民署再次呼籲，作為負責任的國家，各國應根據相關法例要求和人道主義傳統，營救船上的難民並允許他們安全上岸。」



現已為澳洲公民的沙安華於2000年以政治難民身份抵澳，他坦言姐姐和侄女們音訊杳然，生死未卜。「我只聽說她們大約一周前，在印尼和馬來西亞之間的某個水域。」





對於孤注一擲、投奔怒海的親人，他憂心忡忡，擔心她們的生命安全。「我們無法和她們聯絡上，情況相當嚴峻。」





大約一周前，50多歲的芭甘通過衛星電話與她在馬來西亞的丈夫簡短通話，但他並不知道她的確切位置。她和丈夫通話中滿載了她絕望和淚水，亟待救援。





她在通話中指：「我們快要葬身大海了，這裡沒食物，也沒有水。你們還在猶豫甚麼？請求你們盡快協助我們，」





「孩子們已不能開口說話，他們太虛弱了。我們甚麼都沒有，我們必須互相幫助，才能苟延殘喘。」







42歲的沙安華是澳洲緬甸羅興亞社區的倡議者。數十年來，羅興亞穆斯林一直受到緬甸軍政府和信奉佛教的民族主義者迫害，被迫遷移到穆斯林佔多數的其他東南亞國家。





2017年，一場血腥的種族滅絕危機迫使大多數人遷往Cox's Bazar，但那裡生活條件惡劣，羅興亞人亦經常遭受到剝削。





澳洲伊斯蘭委員會聯合會（Australian Federation of Islamic Councils）行政總裁查德（Keysar Trad）上星期去信總理艾巴尼斯，至今未獲回覆。





該會促請聯邦政府與印尼磋商，營救漂流海中的羅興亞難民，並為他們尋求安全的棲所。





查德坦言感到失望：「在成為總理之前，艾巴尼斯辦公室一向都迅速回應查詢，因此我感到失望。莫理遜政府（當時）反應也非常迅速。」



總理辦公室未回應事件。內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）則表示，政府不評論個別「行動部署」。





查德強調，政府援助至關重要。「這些絕望的群眾，正為生命和生計挺而走險。」





聯合國難民署表示：「令人深感遺憾的是，我們一再呼籲營救和漂流在安達曼海和馬六甲海峽的難民安全靠岸，卻沒有獲得重視。」





「已有多份報道指出，至少數十人已在這場浩劫中無辜喪生。」

