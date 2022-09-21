紀錄片《The Australian Wars》講述原住民對抗殖民者的百年戰爭真相

現在是時候進行清算。你準備好面對那段塑造形成今日澳洲的歷史了嗎？全新一輯開創性紀錄片《The Australian Wars》，帶你重聽那炮火聲，目睹原住民在家園土地上，如何在殖民者層層推進下頑強抵抗。





英國宣佈擁有澳洲大陸，完全無視原住民的主權及對這塊土地數千年的治權，引發了長達過百年的殘酷衝突。





在三集節目裡，澳洲著名製片人帕金斯（Rachel Perkins）橫跨這個國家，探索曾經發生過的戰爭，以及牽涉其中的生命——來自原住民的戰士、男性、女性、孩子，還有統治者、殖民者。通過一幕幕穿梭時空、古今比照的戰爭遺跡，了解當代澳洲如何參透真相。



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《The Australian Wars》刻畫了原住民早前與歐洲殖民者之間的戰鬥。 Source: SBS 在SBS紀錄片《The Australian Wars》中，演員Wakarra Gondarra是Pemulwuy部落一員。 Source: SBS 《The Australian Wars》是對鮮為人知的澳洲歷史的覺醒。節目訪問歷史學家、原住民長老、戰士及倖存者的後裔等，聽他們逐一細訴歷史碎片，得以一窺重建後的整場戰爭的恢宏景象。





作為本片的導演和旁白，帕金斯本身擁有Arrernte和Kalkadoon兩個原住民部落的血統。她表示，製作這輯紀錄片是莊嚴的事業。





「（這紀錄片）花了數年來結出成果。我希望澳洲觀眾喜歡它，它重設了原住民與我們國家的關係。」



製片人帕金斯表示，製作《The Australian Wars》紀錄片是「史詩般的事業」。 Source: SBS 傑出教授Marcia Langton是《The Australian Wars》訪問的歷史專家的其中一位。 Source: SBS SBS原住民內容總監、擁有Birri和Guugu Yimidhirr部落血統的Tanya Denning-Orman表示，《The Australian Wars》建基於SBS開創性的敘事方式，讓觀眾了解和學習到原住民的想法和觀點。





「所有澳洲人都應該看這紀錄片，來明白我們真實的歷史及其如何塑造我們現在的思維方式。」





她說，帕金斯和製作公司Blackfella Films為影片投入了巨大的熱情、關心和尊重，期望透過片中極其痛苦的故事，重新定位原住民的觀點、聲音和人們。



《The Australian Wars》將有助這一代人和未來多代人去了解澳洲的歷史，有助治愈（原住民創傷）和互相理解。

SBS電視節目總監Kathryn Fink表示，這是另一輯由Blackfella Films和SBS聯袂打造的標誌性紀錄片，以熒幕上未曾見過的方式來講述澳洲歷史。





「它將衝擊既有觀點並引發重要的討論。《The Australian Wars》通過探求衝突雙方的經歷來展現的真相可能會受質疑，但我們希望這節目有助互信理解和認可，從而推動我們的國家前進。」



《The Australian Wars》將於9月21日星期三晚上7點半在SBS和NITV首映。





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