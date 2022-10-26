【再出事】一款家用LED燈具可致火災 緊急召回

五金建材店 Bunnings Warehouse 被評為澳洲人最信賴的品牌。
近日一批過去3年，在Bunnings Warehouse內出售的 LED 燈。
澳洲競爭及消費者公署（ACCC）警告LED 燈出現的缺陷可能導致燈過熱並著火。
Advertisement
這一款燈是Brilliant Lighting的Lagos 90w LED Slim Batten 1200mm照明燈具，兩批產品於 2019 年 12 月至 2022 年 9 月 23 日在 Bunnings Warehouse 出售。
該產品在全澳，國外及網上均有銷售。
需回收的產品Lagos 90w LED Slim Batten 1200mm 外觀。 Credit: ONLINELIGHTING
公署表示：燈的 LED 組件可能會過熱，導致外殼變形、熔化或著火，造成嚴重傷害、死亡或財產損失。
公署呼籲消費者應立即停止使用受影響產品。
受影響批次有數個識別特徵，包括型號和規格。
受影響設備背面的貼紙將顯示批號 VR2821 和 VR3821，以及型號 21001/05。
燈是 7500 Lumens和 240V AC。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。