【再出事】一款家用LED燈具可致火災 緊急召回

五金建材店 Bunnings Warehouse 被評為澳洲人最信賴的品牌。





近日一批過去3年，在Bunnings Warehouse內出售的 LED 燈。





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）警告LED 燈出現的缺陷可能導致燈過熱並著火。





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這一款燈是Brilliant Lighting的Lagos 90w LED Slim Batten 1200mm照明燈具，兩批產品於 2019 年 12 月至 2022 年 9 月 23 日在 Bunnings Warehouse 出售。



需回收的產品Lagos 90w LED Slim Batten 1200mm 外觀。 Credit: ONLINELIGHTING 該產品在全澳，國外及網上均有銷售。





公署表示：燈的 LED 組件可能會過熱，導致外殼變形、熔化或著火，造成嚴重傷害、死亡或財產損失。





公署呼籲消費者應立即停止使用受影響產品。





受影響批次有數個識別特徵，包括型號和規格。





受影響設備背面的貼紙將顯示批號 VR2821 和 VR3821，以及型號 21001/05。





燈是 7500 Lumens和 240V AC。

