【有危有機】房價急跌 專家指對首次買樓人士有優勢

澳洲各首都城市的房價正在經歷有記錄以來的最大跌幅。這可能會產生什麼影響？

Grey house with picket fence and woman walking on footpath.

澳洲首都的房價正在經歷有記錄以來的最大跌幅。 Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

澳洲房價錄得有史以來其中一次最大跌幅，平均房價比今年早些時候的高峰下跌約 53,000元。

Domain 的最新房價報告顯示，上個季度首府城市的房價較 3 月份的高峰下跌 4.9%，但房價仍然高於新冠疫情前。

Domain的研究和經濟主管鮑威爾( Nicola Powell) 向 SBS 新聞表示，雖然房價在9月季度「迅速下跌」，但「仍明顯高於最近疫情房價高峰前的水平」。

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她指「所有首府城市的房價都高於疫情前的水平，幅度由17%到 47%不等」。

Nicola Powell指，「大多數房主」在疫情前已買房，並且房屋資本仍會有強勁的增長率。

但她指，那些在疫情期間買房並打算賣房的人最受影響，很可能處於負資產狀態。

Domain報告的數據顯示，坎培拉和雪梨的單幢房屋房價中位數受到的影響最大。

達爾文和坎培拉的住宅單位的價格影響最嚴重。
Chart on median house prices.
Chart on median unit prices.
金融機構AMP Capital首席經濟學家兼投資策略主管Shane Oliver 向SBS新聞表示，較低的房價被較高的利率所抵消。

他指「對於試圖進入市場的首次購房者來說，很難說這是一個積極的平衡，因為利率已經上升。」

「較低的房價已被較高的利率抵消，導致負擔能力沒有改善。」

Shane Oliver表示，但對首次購房者來說，好處是他們不必花那麼長時間的儲蓄來支付首期。

「隨著價格繼續下跌，將為首次購房者創造機會」，「當價格下跌時，不必花那麼長時間來存錢。」

「他們仍然以更高的利率償還貸款，但至少存款障礙將變得不那麼困難。」
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另一份報告顯示，租借的單位急劇下降，截至9月的過去 一年，realestate.com.au上的出租物業數量下跌20.5%。

供應量減少將租金推高，因為當租戶選擇有限時，房東有能力提高租金。

地產分析網站PropTrack 經濟研究主管庫舍(Cameron Kusher) 向 SBS 新聞表示，出租物業供應不足正在推高租金價格。

「自 2020 年 3 月疫情開始到今年 9 月，realestate.com 上出租的房屋數量下降逾 35% 。」

「與此同時，我們有更多人租房，因為更少投資者買樓。」

「在過去的一年半里，我們也看到首次購房者的借貸大幅下降。」

庫舍亦指，移民亦推高租金。

他指「從今年年初開始，移民人數也在增加，大多數搬到澳洲的人在到達時，都沒有自己的物業，所以他們在離開之前會租屋一段時間，或決定留下並買樓。」

報告並補充，在截至9月的三個月裡，租金飆升4.3%，是有記錄以來最快的季度增長率。

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Published 28 October 2022 at 11:31am
By Tom Canetti, Hiu Ching Lam
Source: SBS