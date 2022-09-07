【駭人意外】警：38 年來最嚴重 五青年命喪雪梨西南部

五名年齡界乎 14 至 15 歲之間的青少年在事故中死亡，警方表示，雪梨西南部的當地社區將感受到毀滅性連鎖反應。

警方在一輛汽車失事現場附近的樹。

警方在一輛汽車失事現場附近的樹。 Source: ABC Australia

周二晚上8 時左右，雪梨西南部發生極為嚴重的交通事故，五名青年在意外中喪生。

司機是一名 18 歲的男子，他在事故中倖存下來並被送往醫院救治，據報並無生命危險。

據警方消息，交通事故是在距離雪梨西南約 100 公里的麥克阿瑟地區（Macarthur Region）巴克斯頓村(Buxton)附近的 Orange Road 和 East Parade 的交叉口發生，日產汽車撞到了一棵樹。

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緊急救護人員接報後馬上出動，而醫療隊伍亦乘坐直升機抵達。

當局表示，五名當場死亡的死者為三名女性和兩名男性，其身份仍有待正式確認，但據信均在 14 至 16 歲之間，其中部分死者已確認為皮克頓高中（Picton High）的學生。

卡姆登警司富勒（Paul Fuller）表示，這一次是他職業生涯 38 年來見過的最嚴重的車禍現場。

他向記者表示：這是一個可怕的事故現場，像這樣的創傷性事件將對家人、朋友和當地社區產生毀滅性的影響。

他指這一些都是當地人，在當地高中上學。

他更指有一些緊急救援人員更認識這些孩子。

Police officer speaking
警司富勒 Paul Fuller 表示，這是他職業生涯中見過的最嚴重的事故現場。 Source: ABC Australia
警司富勒表示，警方已經與當地高中進行了交談，並將為受影響的學生提供諮詢。

他並向父母說，要知道你的孩子在哪裡。”

新州消防和救援負責杜伯里（Adam Dewberry）表示，這是一個「絕對混亂和毀滅性的」場景。

他說：「所有的緊急服務、警察、救護車，都面臨著一個重要的、危急的、創傷性的場景。」
你甚至不知如何開始處理這樣的情況
Wollondilly 市長 Matt Gould
Wollondilly 市長 Matt Gould 表示，這個緊密聯繫的社區在震驚和哀悼中醒來。

他向雪梨 2GB 電台表示，甚至不知怎麼開始處理這樣的損失？。

他指「我們的心與所有家庭、所有相關人士的朋友同在。」

警方表示，司機已被送往雪梨利物浦醫院，他已接受了強制性的血液和尿液檢查，但卻未因此被逮捕。

調查人員呼籲任何擁有行車記錄儀鏡頭或事件信息的人與他們聯繫。

新州教育部發言人說：「皮克頓高中社區因昨晚發生車禍而喪生的五名年輕人感到震驚。」

同時，亦對失去生命的年輕人的家人和朋友表示關懷及最深切的哀悼。
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Published 7 September 2022 at 10:48am
By SBS News, Tracy Lo
Source: AAP, SBS