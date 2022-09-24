【暴雨成災】新州5歲男童連人帶車被洪水沖走 遺體尋回

新州連日來落暴雨引發洪水，在中西部有汽車被洪水沖走，車內有一名5歲男童，警方潛水員在經過長時間的搜索後，尋回汽車及男童的遺體。

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新州 Condong 以西的 Murwillumbah 鎮附近被洪水淹浸。 Source: AAP / JASON O’BRIEN

新州中西部受到一個低壓區影響，暴雨成災，並引發洪水，有汽車被沖走，在周五晚上，其中一輛豐田 Hilux 在 Parkes 西北部 Tullamore 的 McGrane Way 公路上被洪水圍困。

緊急服務處出動一艘船展開搜索，發現該輛汽車上的其中成功逃出的4人，正在捉緊樹木等待救援，其中包括一名 37 歲的男子、一名 28 歲的女子和一名年輕的男孩和女孩。

不幸地，車內一名5歲的男童未能逃脫，之後連人帶車被洪水沖走。
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新州警方週六開始搜索失蹤汽車，在下午約3時20分，警察潛水員發現該輛車，並發現男童的遺體仍然在被淹浸的汽車內。

男童的家人被送往當地醫院接受觀察，至於第二輛被沖走的車，乘客就沒有受傷。

警方正在等待法醫官確定男童死因之前進行調查。

新州內陸及北部，在過去一個星期受到一個低壓區影響，為當地帶來暴雨，數十條河流被淹沒，目前該的低壓區正向海上移動，氣象局的天氣預報員表示，情況仍在變化。

其中有 9,000 人居住的 Gunnedah 鎮，在週六早上，當地的 Namoi 河的水位達到 8.24 米高峰後，大量洪水仍在繼續湧出，預計到周日，水位仍將保持在高位。

而在西北面僅 120 公里的 Wee Waa，洪水緩慢減退，但到下星期可能仍高於洪水警戒線。
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Published 24 September 2022 at 8:08pm
By Timothy Wu
Source: AAP