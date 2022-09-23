【拉尼娜現象】新昆兩州暴雨肆虐 水浸兼山泥傾瀉

新州緊急救援服務最近幾日進行了50次水浸救援行動，當局已發佈水浸警告，包括早前受洪水嚴重影響的Lismore地區，預計拉尼娜現象將帶來漫長的潮濕天氣。





新州緊急服務和復原力廳長庫克（Steph Cooke ）表示，預計會有一個非常長的潮濕天氣季節，全州都會發佈洪水警告。





她說：「我們正處於我們認為將是漫長的春季和夏季的開始，這類型的事件會持續發生。」





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「在這種背景下，重要的是人們不要自滿，即使你以前經歷過洪水……每次洪水都不一樣，每個天氣系統都不一樣。」



救援工作持續進行 險象環生

新州警方公佈了在 Hunter 地區的 Dungog 附近進行洪水救援的鏡頭，一名警員涉水到臀部高處的水域營救兩名婦女和一名小男孩。





他們在Lyons Road駕車行駛，隨後被困在一條被淹的堤道上，高級警員需使用安全繩進行救援。





婦女年齡分別為 44 歲和 51 歲，以及 4 歲的男孩都因休克而接受治療，但沒有受傷。





另一名司機在汽車失控衝出馬路沒入Coffs Coast的一條氾濫的小溪時幸運逃脫。





新州緊急救援服務 (SES) 專員約克 (Carlene York) 表示，最近幾天該州最西部地區發生了大面積的水災。





約克說，已有 49 人獲救，SES 已接到 500 多個求助電話。





現在天氣正在向北移動到今年被雨水和災難性事件淹沒的地區，包括洪水肆虐的Lismore。





約克說，SES 已經在北部河流部署了更多船隻和資源，並在 Goonellabah 建立了一個指揮中心。



或出現中度洪水

氣象局 (BOM) 已於周五對Lismore的Wilsons River發佈了中度洪水警告，並對Macleay River發佈了輕度洪水警告。





氣象局一份聲明表示，預計周四下午到晚上，Lismore上游將出現強降雨，根據最大降雨的位置和強度，從周五到週末，可能會進一步上升並超過中度洪水。





在過去 36 小時內，北海岸的一些地方錄得超過 170 毫升的降雨，將加劇北海岸的洪水。





中西部的Castlereagh和Murray rivers也發佈了洪水警告，一些城鎮已經在應對不斷上漲的水位。





包括Trundle在內的城鎮已與主要道路隔絕，Dubbo的主要區域中心正在為輕微的洪水做準備。





從昆州邊境一直到中央海岸的 Wollombi Brook，已經發佈了不同級別的洪水警報。



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昆州東南洪水肆虐 有山泥傾瀉

昆州東南部出現風暴，在短短三個小時內錄得250毫米雨量，導致小溪水位迅速上漲，並引發洪水和山泥傾瀉，居民需要疏散。







周四晚上 10 點 42 分，氣象局向黃金海岸Hinterland地區發佈了嚴重雷暴天氣警告，警告有強降雨和山洪暴發。





據報導，Springbrook 的 Pine Creek Road 沿線發生山泥傾瀉，而 Maudsland Road 的一座橋被截斷。





Springbrook 的山泥傾瀉阻礙 Energex 工作人員進入 Springbrook 附近電力網絡的受損部分進行復修工作。





Energex 的一位發言人表示，在網絡受損部分可以通電之前，500 名客戶將繼續斷電。







