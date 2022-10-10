澳洲首研究表明 含氟水不影響兒童發育

昆州的研究表明，飲用含有氟化物的水是安全的，不會影響兒童的發育。





昆士蘭大學的一項研究發現，飲用含氟水和不飲用含氟水的兒童比較，在情緒和行為發展、記憶力和自控力是相同的。





負責研究的Loc Do，同時亦是牙科公共衛生教授，他指有飲用含氟水的兒童，在發育方面沒有分別。





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該追蹤研究在周一發布，研究從澳洲國家兒童口腔健康研究（Australia's National Child Oral Health study）中的2682名 5 至 10 歲的兒童，並在7至8年後再進行跟進。





當中有些兒童住在有氟化水的郵政編碼，有些則不是。





Loc Do表示，中國發表的一項研究表明，氟化物可能會影響兒童發育，這讓一個反對水氟化的一個組織良好的小群體變得更大力反對水加氟。





他指「作為一名科學家和衛生專業人員，我們需要向公衆和政策制訂者保證，我們用於疾病預防的項目是安全的。」





他將水加氟與常見的兒童疫苗進行比較，指有大量證據表明，這些疫苗對兒童是安全的。





但是仍然會有小團體會反對疫苗。





蛀牙是全世界最常見的慢性兒童疾病。





Loc Do補充，這些疾病會令兒童感疼痛、受感染和令牙齒脫落。



發展沒有區別

研究評估兒童的情緒和行為發展，以及他們的執行功能發展。





研究發現，飲用含氟自來水，不會阻礙兒童的情緒或行為發展，居住在不同郵政編碼的兒童之間亦沒有分別，在高級功能的發展亦沒有分別。





雖然已有許多研究評估氟化物對牙齒健康的有效性，但是次對安全性的研究是澳洲首次。





Loc Do指，調查結果顯示飲用含氟水是安全的，並支持澳洲將氟化計劃持續並擴大。





雖然昆州只有71%的地方市議會有使用氟化物，但澳洲大約90%的水都有添加氟化物。



