狐蝠 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 澳洲有九十多種蝙蝠，其中狐蝠是最大的

狐蝠喜歡夜間活動，牠們在夜間遠行，尋找可以吃的花樹

狐蝠是非常重要的傳粉者

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你有沒有在日落時抬頭仰望天空





並看到很多蝙蝠





悄悄地飛越上空呢？





這些大型蝙蝠稱為狐蝠。





雖然我們在住宅區看到很多蝙蝠，





可是許多種類的蝙蝠都瀕臨滅絕。





讓我們學習如何保護牠們。





與澳洲野生動物一起生活





狐蝠





澳洲的蝙蝠，





有超過 90 種。





最常見的，





是被稱為狐蝠的蝙蝠。





牠們其實不是狐狸，





牠們有這個叫法，皆因牠們的





臉和皮毛長得像狐狸。





狐蝠是澳洲最大的蝙蝠。





狐蝠主要分佈於澳洲的





東岸和北岸。





狐蝠是夜間活動的。





這即是說，牠們白天睡覺





晚上則很活躍。





牠們會將身體倒掛





並成群結隊地在樹上棲息。





大家會以 「camp」 來





形容蝙蝠群。





澳洲一些樹木





需要狐蝠為它們授粉。





這就是新種子的由來





然後才會長出新樹。





我們需要狐蝠來保持





澳洲叢林健康。





狐蝠在夜間飛得很遠





去找一些長了花的樹讓牠們吃。





當林木被砍下後





狐蝠有時便會在晚上訪問





後院那些開了花的樹，





但之後牠們會飛回家





到白天時在牠們的營裡睡覺。





有些人會在樹上搭設防鳥網





去阻止狐蝠吃果實。





狐蝠和其他野生動物





可能會被網纏住而受傷。





如果你在樹上使用網的話，





請使用一些網孔細密、對





野生動物來說是安全的網。





如果你發現一隻受了傷蝙蝠，





記得要和牠保持距離





也切勿觸摸或試圖控制牠。





狐蝠和微型蝙蝠可能帶有





一種對人類有危險的病毒。





雖然非常少的蝙蝠會帶有該病毒





但最好還是不要冒這個險。





致電野生動物救援人員前來幫助。





小測驗時間！





狐蝠是非常重要的…





…人、貴賓犬或傳粉者？





狐蝠是非常重要的傳粉者。





狐蝠很害羞。





牠們會遠離人類。





我們愛我們的澳洲蝙蝠





因為牠們可以幫助澳洲林木生長！



