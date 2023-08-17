【跨性別平權】十月柏林世界水上運動會首設公開組予誇性別泳手

是否讓誇性別入士參與世界體育賽事，一直在國際體壇爭論不休。世界水上運動總會 (World Aquatics) 就踏出重要一步，讓其他國際體育機構可以借鏡。十月份於德國柏林舉行的世界水上運動會，將成為首個引入公開組別予跨性別游泳選手參與的國際賽事。



世界水上運動總會週三 (16/8) 的聲明表示，設立公開組別這個先導計劃，是總會向世界展示包容的堅定承諾，總會歡迎所有性別和身份的游泳選手參加競賽。公開組賽事將包括四種泳式的50米和100米項目，未來可能會添加更多項目。





參賽資格方面，選手需要隸屬於一個國家的總會或聯會，然後可以選擇以個人參賽，還是代表一支隊伍或國家總會或聯會參賽。





去年六月，當時稱為國際游泳聯合會 (Fédération Internationale de Natation – FINA) 即易名後現稱世界水上運動總會 (World Aquatics) 投票通過新規定，禁止12歲之後變性或經歷過任何階段男性青春期（male puberty）發育的跨性別人士參加女子項目頂級賽事。然而，世界水上運動總會亦表示，是時候探討引入公開組別。





世界水上運動總會主席穆沙蘭 (Husain Al-Musallam) 表示：「當世界水上運動總會制定男子和女子比賽項目的參賽資格政策時，我們承諾要探索建立一個開放組別。(我們) 忠於承諾，一個專家團隊一直努力使這成為現實。我感謝所有幫助世界水上運動總會實現這一機會的人。」





德國游泳聯會歡迎新設公開組別的決定，並稱非常自豪可以主辦一場無障礙參賽的比賽。



