【跨性別平權】十月柏林世界水上運動會首設公開組予誇性別泳手

世界水上運動總會 (World Aquatics) 在周三 (16/8) 在官方網頁和社交平台發布此決定，總會認為設立公開組別給跨性別人士是體現包容和兌現總會承諾。

Transgender Youth Sports Bans

德國游泳聯會表示非常自豪可以於十月的游泳世界盃主辦一場無障礙參賽的比賽。 Source: AP / Rick Bowmer/AP

是否讓誇性別入士參與世界體育賽事，一直在國際體壇爭論不休。世界水上運動總會 (World Aquatics) 就踏出重要一步，讓其他國際體育機構可以借鏡。十月份於德國柏林舉行的世界水上運動會，將成為首個引入公開組別予跨性別游泳選手參與的國際賽事。
世界水上運動總會週三 (16/8) 的聲明表示，設立公開組別這個先導計劃，是總會向世界展示包容的堅定承諾，總會歡迎所有性別和身份的游泳選手參加競賽。公開組賽事將包括四種泳式的50米和100米項目，未來可能會添加更多項目。

參賽資格方面，選手需要隸屬於一個國家的總會或聯會，然後可以選擇以個人參賽，還是代表一支隊伍或國家總會或聯會參賽。

去年六月，當時稱為國際游泳聯合會 (Fédération Internationale de Natation – FINA) 即易名後現稱世界水上運動總會 (World Aquatics) 投票通過新規定，禁止12歲之後變性或經歷過任何階段男性青春期（male puberty）發育的跨性別人士參加女子項目頂級賽事。然而，世界水上運動總會亦表示，是時候探討引入公開組別。

世界水上運動總會主席穆沙蘭 (Husain Al-Musallam) 表示：「當世界水上運動總會制定男子和女子比賽項目的參賽資格政策時，我們承諾要探索建立一個開放組別。(我們) 忠於承諾，一個專家團隊一直努力使這成為現實。我感謝所有幫助世界水上運動總會實現這一機會的人。」

德國游泳聯會歡迎新設公開組別的決定，並稱非常自豪可以主辦一場無障礙參賽的比賽。

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Published 17 August 2023 12:46pm
By Nina Loh
Source: SBS

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