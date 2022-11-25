【已報告54宗引擎起火】福特汽車全球召回逾63萬輛汽車

福特（Ford）汽車公司正在全球召回 634,000 輛運動型多用途車。





這是由於車內的噴油器（Fuel injector）可能破裂，引擎存在起火風險。福特敦促車主檢查他們的汽車。





此次召回的車型包括2020-2023年款的福特Bronco Sport 和Escape SUV。所有車型均採用1.5升三缸發動機





其中很多已在本年 4月份曾被召回，當時是因為燃油分離器外殼可能破裂並出現洩漏，可能導致引擎已火。





美國國家公路交通安全管理局表示，在早前已安排召回修復車輛的車主要再次把車送回修復。





福特指出，這一批最新召回的 SUV 的引擎運行時，破裂的噴油器可能會導致燃油或燃油蒸汽積聚在表面附近，從而可能導致引擎蓋下起火。





福特表示：火災情況十分罕見，也不會在引擎關閉時發生。





福特表示，它總共收到了 54 宗1.5 升引擎蓋下起火的報告，其中 4 起是噴油器破裂。





其他大約 13 宗可能是由於噴油器洩漏造成的。





目前，其零件缺陷並未造成死亡事件。





福特表示，在此次召回事件中，車主並不需即時停止駕駛車輛。





該公司預計發生外部洩漏的噴油器故障率很低。





據悉，目前還無法進行維修，但車主可以把SUV開到經銷商那裡，獲得免費租借或免費取車和交付服務。福特會將破損噴油器的保修期延長至15年。





經銷商將更新發動機控制軟件，以便於檢測到破裂的噴油器，並通過儀錶盤信息提醒駕駛者。此外，該軟件將切斷引擎電源，以降低風險。除此之外還將安裝一個管道，以排出氣缸蓋和高溫表面的燃油。





此次召回涉及美國約 52萬輛汽車和其他國家約 11萬4千 輛汽車。

