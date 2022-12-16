「永在我心」：塔州舉行儀式紀念充氣城堡慘劇一周年

要點： 意外在該學校去年的年終慶祝活動期間發生。

當時強風吹起了吹氣城堡，導致6名兒童死亡、3名兒童受重傷。

學校將在周五舉行一周年私人紀念活動。

在 塔州充氣跳床城堡慘劇 中喪生的六名兒童「將永遠被銘記於心」，塔州州長承諾將永遠與他們的家人站在一起、並肩作戰。





在Hillcrest發生慘劇的一周年之際，民眾周四（12 月 15 日）晚上在西北部城市德文港（Devonport）舉行了一個悼念儀式。





事發當時，一場陣風吹起該吹氣城堡並將其拋向空中，學生 Zane Mellor、Peter Dodt、Addison Stewart、Jye Sheehan、Jalailah Jayne-Maree Jones 和 Chace Harrison 不幸喪生。





另有三名兒童身受重傷。





悼念儀式在當地 Market Square 舉行，遇難學生家屬、朋友、緊急救援人員及政界人士都有出席。





大屏幕上寫上「永遠在我們心中」的字眼。



There were large crowds at the ceremony. Planning for a permanent memorial such as a garden or sculpture will be pursued next year. Source: AAP / Simon Sturzaker 州長洛克利夫（Jeremy Rockliff）說：「2021年12月16日是最悲慘的一天。」





「失去如此珍貴的...... 孩子，對德文港社區、塔州乃至整個國家帶來了衝擊。」





大屏幕上亦顯示了六名兒童的合成照片，來自各界的慰問訊息。



洛克利夫說：「孩子們、他們的家人和他們的親人永遠在我們的心中。」





「在過去的12個月裡，塔州人團結一致，用他們的雙臂擁抱著所有人。」





「但我們承認，無論我們如何努力，無論我們將繼續努力，我們還是永遠無法體會那些了失去如此重要的人的感受。」





「我們永遠不會忘記你們寶貴的孩子，我們將永遠在你們的悲痛中與你們並肩前行。」



People placed flowers and messages of support near a metal heart structure, inspired by the image of a broken heart shared widely on social media after the tragedy. Source: AAP / Simon Sturzaker 德文港市長賈曼（Alison Jarman）對幫助社區走出傷痛的輔導員表示感謝，又指這一天將「永遠銘刻在我們心中」。





會上亦讀出總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）的問候訊息。





總理在信中說：「在我們緬懷這六個美麗的孩子時，所有澳洲人都在牽掛著你們整個社區。」





「他們是如此年輕，他們給這個世界和那些愛他們的人的生活帶來了如此多的歡樂。」





在場人士將鮮花和表示支持的訊息放在一個金屬心形結構附近，其靈感來自悲劇發生後在社交媒體上廣泛分享的破碎心形圖像。





學校代表亦參加了活動，該校將在周五（16 日）舉行私人紀念活動。





明年還將著手規劃一個永久紀念館，可能是花園或雕塑。





死因庭將對當天的情況進行調查，聆訊日期目前未定。





早前一次行政調查聽證會被告知，一場強大的「小型龍捲風」可能將城堡吹到空中。





不幸離世的孩子中，有五人事發當時在城堡上，另一人在排隊等候。



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