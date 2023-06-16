知名連鎖炸雞分店結業前3星期唔出糧 3人被起訴

一間在墨爾本東南部的知名連鎖炸雞店特許經營店的前經營者，被公平工作調查專員署(Fair Work Ombudsman) 提法律訴訟。

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一間在墨爾本東南部的知名連鎖炸雞店特許經營店的前經營者，被公平工作調查專員署提法律訴訟。 Credit: Viceland / Farideh Sadeghin

公平工作調查專員署已對墨爾本東南部一家Gami Chicken & Beer 特許經營店的前經營者提法律訴訟。

被起訴的3人包括 Vanna Taing 和 Brandon Bui，他們曾在Cheltenham的 Westfield Southland 購物中心經營「Gami-Southland」分店。

第三名被起訴的是Gary Lai，他在公司擔任人力資源的職務。

公平工作調查專員署 在2019年對在墨爾本、雪梨和珀斯的 Gami Chicken & Beer 的店進行突擊審計，第一次調查「Gami-Southland」。

據稱，在調查期間，被起訴的3人，故意向公平工作調查專員署的調查員提供虛假工資單，聲稱有三名員工的工資高於實際工資。

公平工作調查專員署在收到曾在該餐廳工作的員工的求助後，於 2021年開始對「Gami-Southland 」進行第二次調查。

2022年10月，一名調查專員向Vanna Taing 和 Brandon Bui發出合規通知（Compliance Notices），指餐廳的16名廚房員工和侍應生，在其特許經營執照在2021年被終止前的三周內，沒有收到任何工資，其後餐廳關閉。

調查專員認為，餐廳未有根據《2010 年餐廳行業裁定待遇》（Restaurant Industry Award 2010）和《公平工作法》的全國性規定，向員工支付最低工資、加班費補償、年假權利和遺散費等。

這些員工包括兩名當時 17 歲的年輕員工，以及一些持有簽證的人，包括來自越南和韓國的員工。

公平工作調查專員署指控Vanna Taing 和 Brandon Bui，在沒有合理理由的情況下，沒有遵守合規通知，該通知要求他們計算並全額支付員工應得的工資。據指，員工被拖欠部份工資，欠款超過40,000 元。

公平工作調查專員署並指控Vanna Taing 和 Brandon Bui進一步違反規定，未能訂立和保存與終止僱傭關係相關的記錄。

公平工作調查專員署正在尋求處罰，有關指控的虛假記錄，被起訴的3人每人面臨最高13,320元的罰款。

此外，Vanna Taing 和 Brandon Bui因涉嫌未能遵守合規通知而分別面臨最高6,660元的罰款，並因涉嫌未能訂立和保存與終止僱傭關係相關的記錄，而面臨最高13,320 元的罰款。

公平工作調查專員署還在尋求命令 Vanna Taing 和 Brandon Bui履行合規通知的要求，包括全額支付被指的少付薪金，以及利息和退休金。

聽證會將於本年8月3日在墨爾本的聯邦巡迴兼家事法庭進行。
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代理公平工作調查專員 Kristen Hannah 表示，署方將繼續執行工作場所法律，並將不遵守法律要求的企業告上法庭。

「僱主需要知道，提供虛假記錄是嚴重且不可接受的行為。」

她又指，要加強餐飲業的遵守法律，保護如簽證持有人這樣的弱勢員工仍然是公平工作專員的首要任務。

任何有關工資或權益的問題，員工都可以向公平工作調查專員署免費諮詢和尋求幫助。

僱主和僱員可以到網站 www.fairwork.gov.au 或致電免費諮詢熱線 13 13 94 尋求建議和援助。如需口譯服務，亦可致電13 14 50。

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Published 16 June 2023 12:30pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS