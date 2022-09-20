【更新】許智峯雪梨遇襲案 警方正式作出起訴

香港前立法會議員許智峯在上月7日在雪梨一間港式餐廳遇襲及遭到人身攻擊。
許智峯向SBS中文廣東話組表示，他在澳洲從未遇過如此不文明的行為，因此經過仔細考慮最終選擇報警。
事隔逾月，許昨日（19日）交代最新進展，指已收到警方通知，施襲者已被拘捕及落案起訴。
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許智峯昨日向港媒表示，就上月於餐廳內被撥水襲擊及恐嚇一事，他已收到雪梨警方通知有關案件的更新。
新州警方傳媒聯絡組周二（9月20日）回覆SBS中文查詢時，證實已對43歲的施襲者作出拘捕及正式落案起訴，兩項控罪分別是普通攻擊和跟踪及意圖恐嚇對他人身體造成傷害兩項罪名，案件將於10月12日在Hornsby地方法院展開聆訊。
暫時未知被告會否認罪，但警方批准他保釋，保釋條件包括不許接觸被襲者及目擊人士。
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