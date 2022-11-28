著名薄餅連鎖店前加盟商被控員工年假走數

被起訊的公司是IFITS Food Co Pty Ltd，該公司是位於Warwick的 Albion St 的必勝客（Pizza Hut）分店的特許經營商，公司於2021年底停止經營該分店。





公平工作調查專員署在收到兩名IFITS Food Co員工的求助後進行調查，這兩名員工在2020年3月至2021年10月期間在店內兼職。





其中一人受聘為助理經理，另一人在受僱時為17歲，擔任客戶服務職位。





一名公平工作調查員在確信2人在僱傭結束時，沒有獲得未放年假的工資後，根據《公平工作條例》(Fair Work Act)，於2022年2月和 2022年4月向IFITS Food Co發出合規通知。





該通知要求公司計算並補付工人的應得工資，公平工作調查專員指控 IFITS Food Co 在沒有合理理由的情況下，未能遵守合規通知。





公平工作調查專員正在法庭上，就公司涉嫌未能遵守兩項合規通知要求處罰， IFITS Food Co每次違規將面臨最高33,300元的罰款。







公平工作調查專員並要求 IFITS Food Co 採取合規通知中的措施，包括糾正少付的款項，以及利息和退休金。









公平工作調查專員帕克 (Sandra Parker) 表示，公平工作調查專員將繼續執行工作場所法律，並對不遵守法例要求的企業提出控告。





帕克指，如果僱主不遵守規定，將採取適當行動保護僱員。除了要支付拖欠工人的工資外，法院還可以命令企業支付罰款。





她指，任何對自己的薪酬或權利有疑慮的員工，都可聯絡公平工作調查專員以獲得免費幫助。





案件將會在2022年12月13日在布里斯本的聯邦巡迴法院進行指示聆訊(directions hearing)。





位於Warwick的Albion St的必勝客分店現在有新的運營商。公平工作調查專員沒有對現時的企業經營者提出任何指控。





僱主和僱員如需協助，可參閱www.fairwork.gov.au或致電公平工作熱線13 13 94。如需翻譯，可致電13 14 50。

