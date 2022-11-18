【睇波小食】酥炸馬蘇里拉芝士棒

馬蘇里拉芝士（Mozzarella）是一種源自意大利南部的淡芝士，但用來炸成芝士棒享用，則起源於七十年代的美國。





馬蘇里拉清淡的味道正好適合配以炸麵包屑和煙燻茄汁。不過放心，這款食譜其實無需煙燻，只是巧妙地混合醬料來製作煙燻的香味。





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兩人份酥炸馬蘇里拉芝士棒製作步驟

材料：

菜籽油2升，雞蛋2隻，牛奶150毫升，麵粉1杯150克，日式麵包屑1⅔杯100克，乾麵包屑⅔杯75克，硬身馬蘇里拉芝士球240克



調味料：

鹽和白胡椒適量，羅勒葉少許



做法：

雞蛋和牛奶打到碗中攪勻，另外兩個碗分別放入麵粉和混合的麵包屑。 將馬蘇里拉芝士球切成6至8條，沾滿雞蛋液，再迅速沾上麵粉，再沾一次雞蛋液，然後沾上麵包屑。可用手令其沾勻。 加熱油鍋至約165攝氏度，加入芝士棒，炸2至3分鐘，或待其變金黃並浮面。 用紙隔油，用鹽和白胡椒調味，也可伴著煙燻茄汁和羅勒葉，趁熱享用。

另外附上煙燻茄汁的製作方法：



材料：

特級初榨橄欖油50毫升，蒜頭1瓣（切片），罐頭番茄200克，海鹽和黑胡椒適量，Sweet Baby Ray牌子燒烤醬100毫升，蘋果醋1湯匙



做法：

中火加熱油鍋，即將出煙時加入蒜頭，約5秒或變金黃後加入番茄、鹽和黑胡椒。 文火炒至番茄縮小三份一，加入燒烤醬和醋再炒至縮小三份一。期間可試味和調整。 番茄完全融成茄汁後便可用作芝士棒的蘸料。