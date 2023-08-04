公平工作署上年度追逾5億欠薪 涉多間知名品牌

公平工作調查專員署(Fair Work Ombudsman) 宣布，上年度追討回的未付工資和權益金額是監管機構史上第二大的年度金額。

Huge crowds fill Pitt Street Mall and the CBD shopping district as they purchase their last minute christmas gifts on Christmas Eve in Sydney, Wednesday, Dec. 24, 2014. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING

公平工作署上年度追討逾5億欠薪。 Source: AAP

在2022-23年度為逾25萬名工人追回5.09億元的未付工資和權益。

FWO 代理專員漢娜（Kristen Hannah）日前在坎培拉舉行的政策-影響-改革（PIR）會議上宣布數據，並表示這是另一個重要的成就。

漢娜指，在上一個財政年度，追回5.09億元，對那些獲得被扣工資補償的工人，以及正確支付工資，並不再處於劣勢的企業來說，都是一個很好的結果。

她透露，著僅在過去兩年內，FWO已經為全澳的工人追回超過10億元。

2022-23年度追回金額一半以上，即3.17億元，來自大型企業和大學雇主。

漢娜指，這些成果是在我們的機構持續努力的基礎上實現的，我們創造了一個期望大型企業優先遵守規定，並在他們出錯時，作出舉報的環境。

她強調，FWO將繼續使用所有可用的權力來強制執行規定，特別是打擊對弱勢工人的違規行為。

在過去的一年中，FWO接受了有關償還數百萬元的強制執行承諾，其中包括 David Jones、Politix、墨爾本和珀斯的皇冠酒店，以及Suncorp以及三所大學的公司。

FWO還對Super Retail Group Limited (SRG Limited) 及其4家子公司著名本地品牌提出法律行動，以及85度咖啡和Bakers Delight Holdings的兩家特許經營商展開重大訴訟，指控它們違反勞工法。

漢娜表示，監管機構還履行在工作場所教育的重要角色，包括定期的法律變更。

她強調，作為監管機構，他們認識到預防勝於治療，因此在教育和建議方面投入大量的工作，以確保僱主和工人擁有最新的準確信息，以確保他們遵守法規。

此外，漢娜又指，即日起所有受到家庭暴力影響的僱員，都有10天的帶薪假期。這包括兼職和臨時僱員。她指，對於小企業來說，這項福利近日少生效，但其他僱主在今年2月已經生效。
更多內容

【最低工資調高】全澳數以萬計工人下周獲加薪

華人前咖啡店主欺騙稅局判守行為 曾受訪指自己勤力公平

蜀香坊欠薪80萬 罰款兼禁擔保移民兩年

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 4 August 2023 1:12pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

Share this with family and friends