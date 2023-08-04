公平工作署上年度追逾5億欠薪 涉多間知名品牌

在2022-23年度為逾25萬名工人追回5.09億元的未付工資和權益。





FWO 代理專員漢娜（Kristen Hannah）日前在坎培拉舉行的政策-影響-改革（PIR）會議上宣布數據，並表示這是另一個重要的成就。





漢娜指，在上一個財政年度，追回5.09億元，對那些獲得被扣工資補償的工人，以及正確支付工資，並不再處於劣勢的企業來說，都是一個很好的結果。





她透露，著僅在過去兩年內，FWO已經為全澳的工人追回超過10億元。





2022-23年度追回金額一半以上，即3.17億元，來自大型企業和大學雇主。





漢娜指，這些成果是在我們的機構持續努力的基礎上實現的，我們創造了一個期望大型企業優先遵守規定，並在他們出錯時，作出舉報的環境。





她強調，FWO將繼續使用所有可用的權力來強制執行規定，特別是打擊對弱勢工人的違規行為。





在過去的一年中，FWO接受了有關償還數百萬元的強制執行承諾，其中包括 David Jones、Politix、墨爾本和珀斯的皇冠酒店，以及Suncorp以及三所大學的公司。





FWO還對Super Retail Group Limited (SRG Limited) 及其4家子公司著名本地品牌提出法律行動，以及85度咖啡和Bakers Delight Holdings的兩家特許經營商展開重大訴訟，指控它們違反勞工法。





漢娜表示，監管機構還履行在工作場所教育的重要角色，包括定期的法律變更。





她強調，作為監管機構，他們認識到預防勝於治療，因此在教育和建議方面投入大量的工作，以確保僱主和工人擁有最新的準確信息，以確保他們遵守法規。





此外，漢娜又指，即日起所有受到家庭暴力影響的僱員，都有10天的帶薪假期。這包括兼職和臨時僱員。她指，對於小企業來說，這項福利近日少生效，但其他僱主在今年2月已經生效。



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