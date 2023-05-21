總理艾巴尼斯主持G7 四方會談

總理艾巴尼斯出席日本廣島舉行的七國集團峰會「四方安全對話」會議。四方領導人，包括美國總統拜登、日本首相岸田文雄和印度總理莫迪，討論印太地區安全、東海與南海主權爭議 和「自由開放的印太地區」。





艾巴尼斯表示很好高興可以與幾個國家繼續合作。





「一年過去了，非常高興能再次與親密的朋友們在一起，來到日本繼續重要的工作，共同為一個開放、穩定、安全和繁榮的印太地區站在一起。今晚將發布的願景聲明將闡明在該地區參與的原則。」



美國總統拜登因要趕回美國處理債務危問題，因此提前於廣島峰會場邊舉行「四方安全對話」會議而取消訪問澳洲雪梨。 Credit: Kenny Holston/AP 與此同時，美國總統拜登表示四方合作機制有利印太區長遠發展。





「我相信人們將會回顧這個四方合作機制，希望上帝保佑，在未來10年、20年、30年，甚至更長的時間裡，他們會說這改變了不僅僅是該地區，而是整個世界的動態。」





由於拜登因要趕回美國處理債務危問題，與共和黨掌握的聯邦眾議院協商，因此提前於廣島峰會場邊舉行「四方安全對話」會議。會議本原訂於在澳洲雪梨舉行。



